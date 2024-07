Fiera Milano, ricavi in aumento del 9% e crescono anche i congressi

Ascolta ora 00:00 00:00

Fiera Milano chiude il primo semestre 2024 con ricavi pari a 144,4 milioni di euro, in crescita del 9,2% (+12,2 milioni di euro) rispetto al primo semestre 2023, Ebitda a 54,6 milioni di euro, in miglioramento del 31,2% (+13 milioni) rispetto al primo semestre 2023. Il risultato netto delle attività in continuità sale a 22,6 milioni di euro rispetto ai 9,2 milioni registrati nel primo semestre dell’anno scorso mentre l’indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 16 evidenzia una disponibilità netta al 30 giugno 2024 di 63,6 milioni di euro, rispetto agli 80,9 milioni al 31 dicembre 2023.

In considerazione di tali evidenze - si legge in una nota - il Gruppo ritiene di poter migliorare le precedenti stime prevedendo al 31 dicembre 2024 il raggiungimento di un risultato posizionato nella parte alta della guidance di ricavi ed Ebitda, in particolare: Ricavi nel range 250-255 milioni di euro (rispetto al precedente range di 245-255 milioni di euro) Ebitda nel range 70-75 milioni di euro (rispetto al precedente di 65-75 milioni). Miglioramento della guidance sulla Disponibilità finanziaria netta nel nuovo range di 60-65 milioni di euro rispetto ai precedenti 55-60 milioni di euro. È questo lo scenario positivo per una delle più importanti fiere europee che emerge dai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione.

"Nei primi sei mesi del 2024 il Gruppo Fiera Milano ha registrato Ricavi ed Ebitda in aumento e un Utile Netto delle attività in continuità in significativo miglioramento rispetto al 2023. Le principali manifestazioni in calendario nel semestre hanno avuto ottime performance. I congressi segnano un andamento positivo che ha superato le attese, prospettando per il 2024 una crescita a doppia cifra rispetto all'anno precedente - commenta l’ad e direttore generale Francesco Conci -. Nella seconda parte del semestre ha preso il via, nell'arena all'aperto del quartiere fieristico a Rho, la rassegna dei concerti internazionali, denominata Fiera Milano Live. I primi concerti hanno visto la presenza di oltre 150.000 persone. Questa iniziativa segna l'avvio del nuovo business di intrattenimento previsto dal Piano Strategico 2024-2027”.

“Sempre in linea con il Piano, prosegue anche l'impegno di Fiera Milano verso l'espansione dell'attività congressuale con l'obiettivo di attrarre a Milano nuove conferenze internazionali. In tal senso, Allianz MiCo è stata scelta come location per ospitare, nel 2027, Esc Congress, il più grande congresso di cardiologia al mondo che accoglierà più di 30.000 partecipanti. Inoltre, grazie anche all'accelerazione del business dei servizi e ai risultati promettenti delle attività internazionali, con il Brasile che ha ottenuto performance oltre le previsioni, siamo confidenti di poter migliorare le stime dei risultati attesi per il 2024 - sottolinea l’ad -. Prevediamo, infatti, il raggiungimento a fine esercizio di un risultato posizionato nella parte alta della guidance di Ricavi ed Ebitda precedentemente comunicata, oltre ad un miglioramento della Disponibilità finanziaria netta”.

“Continua poi il nostro impegno nello sviluppo di un modello che vede sempre più la sostenibilità integrata al business - aggiunge ancora Conci -.

