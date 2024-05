Prende 5 in latino e la mamma l'abbandona sul Grande raccordo anulare

La figlia di 16 anni prende 5 in latino, la mamma perde la pazienza, la fa scendere dall'auto e l'abbandona sul Grande Raccordo Anulare. Rendendo il tutto ancora più inaccettabile, considerando che si tratta di una delle strade più pericolose d'Italia e che la vittima del gesto è una minorenne. Una follia che non può trovare alcuna giustificazione: l'inaccettabile azione è costata alla donna una denuncia a cui sarà chiamata a rispondere. Anche perché bisognerà fare luce su un punto chiave: è la prima volta che si consuma una vicende del genere o in passato la signora si era già macchiata di un episodio di questo tipo?

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri. L'insufficienza presa in latino non è stata mandata giù dalla mamma. Il motivo? Il voto al di sotto della media, stando a quanto riportato da La Repubblica, stona con il 9 nelle altre materie. Anche secondo il Corriere della Sera la 16enne ha provato a spiegarle che si era trattato di un semplice incidente perché i voti presi a scuola sono sempre stati alti. Ma la donna ha comunque ritenuto opportuno scagliarsi contro la figlia ricorrendo a una punzione ritenuta esemplare, evidentemente senza tenere in considerazione i contorni di un gesto deplorevole e il grado di pericolo che una situazione del genere presentava.

Per fortuna la vicenda si è conclusa senza sfociare in dramma. L'alta velocità a cui sfrecciano le macchine e il massiccio transito di mezzi pesanti rendono il Grande Raccordo Anulare una strada dalle mille impervie per gli automobilisti, figuriamoci per una 16enne abbandonata al bordo della carreggiata. A notare la minorenne sono stati i vigili del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale (Spe), a cui non è passata inosservata la scena della ragazza che camminava a ridosso della galleria Appia rischiando la vita.

Gli uomini in divisa l'hanno soccorsa e, dopo averle dato da mangiare, è stata portata agli uffici di Ponte di Nona. La 16enne ha raccontato ai vigili di essere stata obbligata a scendere dall'automobile al termine di un'accesa discussione con la madre legata a questioni scolastiche. Alla luce della versione fornita dalla ragazza è scattata una denuncia.

Il sospetto è che non si tratti di un gesto nuovo da parte della madre, motivo per cui è stato informato ildi Roma. Sul tavolo vi sono due ipotesi: la ragazza potrebbe essere allontanata dalla madre e per la donna potrebbero scattare misure come il divieto di avvicinamento alla figlia.