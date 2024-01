La truffa del marocchino per avere il risarcimento: beccato ed espulso

Aveva finto di essere stato investito da un'automobilista con l'obiettivo di ottenere denaro facile grazie al risarcimento, ma la sceneggiata di cui si è reso protagonista non ha portato di certo i frutti da lui sperati: per questo motivo un marocchino, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato ed espulso.

A smascherare il truffatore ci hanno pensato gli uomini del reparto Volanti della Questura di Caserta, chiamati ad effettuare dei controlli dopo la segnalazione del presunto incidente di cui il nordafricano era rimasto vittima. Secondo la ricostruzione ufficiale, l'uomo si trovava in strada in compagnia di un connazionale, quando sarebbe stato colpito da un'autovettura in transito: a causa dell'urto, o per lo meno così appariva, l'extracomunitario era finito al pronto soccorso.

Le indagini effettuate successivamente sul posto dagli agenti di polizia, tuttavia, hanno rivelato una realtà ben diversa: il marocchino, infatti, aveva atteso l'arrivo di un'automobile per poi lanciarsi con forza contro di essa e simulare un investimento, con il chiaro scopo di puntare a un risarcimento in denaro.

Il maldestro tentativo di truffa è tuttavia stato tuttavia smascherato dalle forze dell'ordine, che hanno quindi indagato sull'autore del raggiro, scoprendo che si trattava di un nordafricano irregolare sul territorio nazionale. L'uomo, risultato peraltro pregiudicato per via di una serie di reati contro il patrimonio, è stato visitato dal personale medico del Pronto Soccorso e dimesso poco tempo dopo il ricovero in buone condizioni di salute. Trasportato in caserma per le consuete operazioni di identificazione e incriminazione, il marocchino è stato denunciato: nei suoi riguardi è stato anche emesso un decreto di espulsione dal territorio italiano.