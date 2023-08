Si gettano nel torrente per salvare il cane: recuperate le salme delle due donne

Nel corso della mattinata di oggi, giovedì 24 agosto, sono stati ritrovati i corpi senza vita di entrambe le donne della provincia di Lecco cadute in un torrente nel tentativo di soccorrere il cane di una delle due.

Le operazioni di recupero sono state condotte dagli esperti del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. Proprio in questi istanti un elicottero della Guardia di Finanza decollato dalla base aerea di Venegono (in provincia di Varese), sta trasportando i sacchi-salma presso l'aviosuperficie di Caiolo (Sondrio). Una volta giunte qui, le salme saranno prelevate da un carro funebre e quindi traslate all'obitorio dell'ospedale civile di Sondrio, dove rimarranno a disposizione della procura della Repubblica di Sondrio, diretta da Piero Basilone, per effettuare gli esami del caso.

Le operazioni di recupero

A perdere tragicamente la vita nella giornata di ieri sono state Rosa Corallo, 60 anni, nata a Lecco ma residente a Pescate e Veronica Maria Malini, 54 anni, nata a Cantù e residente a Cernusco Lombardone. Le due amiche sono decedute presumibilmente proprio durante il tentativo di salvataggio del cane della 60enne, il quale era finito nelle acque impetuose del torrente che si origina dal ghiacciaio Fellaria, in alta Valmalenco, collocato a circa 2.500 metri di quota.

"Sono terminate le operazioni di recupero dei corpi delle due ragazze che hanno perso la vita ieri in un torrente, nei pressi del ghiacciaio di Fellarìa, Alta Val Malenco" , si legge sulla pagina Facebook del Soccorso alpino e speleologico della Lombardia. "Impegnati oggi nell’intervento cinque tecnici specializzati nel soccorso in forra della squadra regionale lombarda, provenienti da diverse province, nove tecnici della Stazione di Valmalenco della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico" , prosegue la nota ufficiale.