Nuova moschea a Firenze, via libera del Pd. La Lega prepara la raccolte firme

Il Comune amministrato dal Partito democratico avrebbe dato il via libera all'ampliamento definitivo dell'attuale centro islamico, in una zona a quanto pare inadatta ad ospitare un incremento notevole del numero dei fedeli a causa degli spazi ridotti e della carenza di parcheggi. E tutto ciò, aggiungendo al quadro anche i vari casi di microcriminalità segnalati nel quartiere, si tradurrebbe in nuovi disagi e nuove criticità per i residenti. Questo è quanto sostiene a Firenze la Lega, con gli esponenti del Carroccio che si sono oltretutto detti già pronti a lanciare una raccolta firme (chiamata "No alla grande moschea di via Casella") per indurre l'ente a rivedere questa scelta. Non risparmiando una stoccata al sindaco "dem" Dario Nardella e alla giunta, accusando chi amministra di non essersi esposto sull'argomento anche per motivi elettorali (visto che nel capoluogo della Toscana si andrà al voto per le comunali fra pochi mesi).

"Come più volte denunciato dalla Lega, il centro islamico di via Casella arrecava già troppi disagi ai residenti, con la purtroppo nota ed enorme tensostruttura temporanea allestita in passato - hanno attaccato in una nota Federico Bussolin, Barbara Nannucci e Davide Bisconti, rispettivamente capogruppo in consiglio comunale, segretaria comunale e capogruppo del Quartiere 4 - figuriamoci adesso che l'Associazione Moschea Firenze ne ha ottenuto l’allargamento in modo definitivo, come emerge dalle osservazioni presentate e per adesso accolte dal Comune al Poc. Ci opporremo politicamente a questa decisione. La Lega rispetta il parere dei cittadini, questa amministrazione no". Gli esponenti leghisti hanno insomma sottolineato come la conformazione della zona non si presti in primis all'aumento esponenziale del traffico e delle presenze.