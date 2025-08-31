Firenze, ladri rapinano il negozio di Dior: colpo da 200mila euro

Colpo al cuore del lusso nella città di Firenze: è infatti stata svaligiata la boutique di Dior in via degli Strozzi. Si parla di un danno di oltre 200mila euro. Le indagini sono già in corso, ma gli indizi portano alla banda del buco, viste le modalità con cui è stato commesso il furto.

Stando alle informazioni rilasciate sino ad ora dagli inquirenti, il fatto si è verificato nella notte tra il 30 e il 31 agosto. I ladri sono entrati in azione fra le 2.00 e le 3.00 del mattino, agendo indisturbati. Ad essere preso di mira, come abbiamo detto, è il celebre negozio di via degli Strozzi, vicino a via dei Sassetti, nel pieno centro della città. Sono stati gli uomini della vigilanza privata a dare l'allarme dopo essersi accorti del fumo che stava uscendo dall'edificio che ospita lo store di Dior. La sicurezza temeva si trattasse di un principio d'incendio, invece si è poi capito che era in atto ben altro.

Accorsi sul posto, i vigili del fuoco hanno subito compreso che si erano attivati i nebbiogeni dell'allarme antirapina, entrato giustamente in funzione. A quanto pare i malviventi sono passati da un palazzo adiacente al negozio, aprendosi un varco nel muro. L'allarme si è attivato, ma ciò non ha impedito ai criminali di mettere a segno il colpo. Tanta la refurtiva di lusso che è stata sottratta. Sono stati portati via capi d'abbigliamento, borse e accessori, per un totale di circa 200mila euro.

A raggiungere via degli Strozzi anche gli agenti di polizia, che hanno dato immediato avvio alle indagini. Tutto fa pensare a una banda del buco. I malviventi sono entrati nella boutique passando da un palazzo adiacente.

Il palazzo non aveva il portone forzato, segno che i ladri devono aver studiato un modo per accedervi agilmente. Sono state però forzare una porta che dall'atrio conduce alle cantine e una porticina comunicante con il negozio della maison.