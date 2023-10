Firenze nel mirino degli anarchici: ennesima occupazione abusiva

L'ennesima occupazione abusiva, la terza concretizzatasi solo nell'ultimo mese. E anche stavolta, gli anarchici hanno invitato la cittadinanza ad unirsi a loro. A Firenze, insomma, il movimento anarchico sembra continuare a provocare le istituzioni: proprio nelle scorse ore, gli esponenti del Collettivo Corsica 81 hanno fatto sapere sui social network di aver occupato un altro edificio situato sul territorio comunale, ovvero una casa colonica a quanto pare di proprietà dell'Inail. E si tratta del terzo immobile del quale i militanti del collettivo hanno preso possesso, negli ultimi trenta giorni. In precedenza, si erano infatti introdotti prima all'interno di un ex-convento e poi dentro un fondo commerciale di proprietà di un istituto bancario. E in una nota surreale pubblicata sulla pagina Facebook del collettivo, hanno ripercorso quei giorni.

"Tre giorni fantastici, tanti volti del quartiere felici. E poi lo sgombero. Ancora sabbia. Si resiste sul tetto e si scende quando viene aperta un’altra porta: una banca abbandonata in centro - si legge - per una settimana un altro giardino sboccia e rovescia il significato di “cattedrale nel deserto”. Sono centinaia le persone passate. Una mattina la sabbia arriva portata da un elicottero e decine di camionette: ennesimo sgombero. Con la sua portata di metafora reale, la persona che decide di resistere sul tetto viene privata di acqua e cibo: nel deserto non c’è spazio per la vita". E dopo le due precedenti esperienze chiusesi a seguito degli sgomberi operati dalle forze dell'ordine, il gruppo anarchico si è come detto impossessato di un casolare, invitando i fiorentini a raggiungere gli antagonisti in un post provocatorio pubblicato sui social.