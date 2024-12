Firenze, si finge turista e occupa la casa da 8 mesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Si moltiplicano i casi di occupazione abusiva. Dopo il caso registrato a Padova, una nuova denuncia da Firenze, dove una donna si è finta turista e ormai da otto mesi occupa un immobile prenotato sulla nota piattaforma Airbnb. Secondo quanto affermato dalla proprietaria della casa, né le forze dell’ordine né la magistratura sembrano in grado di fare qualcosa per permetterle di rientrare in possesso dell’abitazione, che da anni le consente di andare avanti.

Come riportato dal Corriere Fiorentino, tutto ha inizio il 31 marzo. La donna, 40 anni, ha prenotato la casa – zona Gavinana a Firenze – per tre giorni su Airbnb. La proprietaria, Maria, è andata a conoscerla di persona: “Mi ha detto di essere una dottoressa, ricercatrice al San Raffaele di Milano e di essere a Firenze per qualche giorno prima di trasferirsi definitivamente a Milano. È apparsa subito molto gentile e mai avrei immaginato quanto accaduto in seguito". Dopo i tre giorni prenotati, la donna ha lasciato l’appartamento, per poi tornare a bussare perché aveva bisogno di qualche giorno in più.

La proprietaria ha spiegato che c’è stata una trattativa privata senza passare da Airbnb e sono stati concordati altri giorni di pernottamento, tutti pagati in contanti perché “sosteneva di aver perso i documenti”. Ma le complicazioni sono emerse fin da subito e la proprietaria si è insospettita quando la presunta ricercatrice ha chiesto altri giorni di pernottamento fino al 18 maggio che non sarebbero mai stati pagati: "Il 18 maggio era previsto l'arrivo di alcuni ragazzi dall'Australia ma la ragazza non ha voluto sapere di andarsene, ha addirittura chiamato i carabinieri dicendo che la stavo disturbando".

Negli ultimi mesi la situazione non è cambiata. Ora la donna che ha occupato abusivamente l’immobile vivrebbe insieme al figlio di 20 anni, un cane e un gatto. La denuncia per violazione di domicilio e insolvenza fraudolenta non è servita a nulla, così come il ricorso d’urgenza al giudice civile per liberare l’abitazione. Esasperata, ha avviato una causa per liberare l’abitazione da un inquilino che la occupa senza titolo ma la prima udienza è stata fissata a marzo. Complici le mancate entrate dell’affitto, la proprietaria versa in difficoltà economiche: “Non so come fare ad arrivare alla fine del mese.

Avevo staccato le utenze di luce e gas ma lei, non so come abbia fatto, è riuscita a farsele riallacciare a nome mio". Presentata l’ennesima denuncia, la donna ha aggiunto: “Quando arriveremo alla fine di tutta questa storia sarò costretta a vendere la casa per i debiti che ho accumulato”.