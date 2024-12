Padova, affittano B&B ai turisti: lo occupano 10 rom

Booking

Un vero e proprio incubo quello vissuto da una coppia di Padova. I coniugi sono proprietari di un appartamento in via Pontevigodarzere utilizzato come B&B per i turisti. Un’abitazione da 70 metri quadrati, recentemente ristrutturata, con ottime recensioni sui canali specializzati. Ma “La Mansarda”, questo il nome della struttura, da diversi giorni non è più un B&B ma una casa occupata abusivamente.

L’ultima richiesta è arrivata da una coppia di Trento intenzionata a restare quattro giorni a Padova per una gita. Ma non se ne sono più andati. Come riportato dal Corriere del Veneto, la casa è attualmente occupata da una decina di familiari, bambini piccoli e altri parenti. "Quando sono arrivati non ci siamo allarmati, sembrava una famiglia normale. Ci hanno detto che arrivavano da Trento - la ricostruzione dei proprietari - e che volevano l’appartamento per passare qualche giorno a Padova. Trascorsi i quattro giorni canonici di permanenza, hanno pagato la quota prevista ma non hanno dato segno di volersene andare" .

Quando la coppia ha insistito con i presunti turisti affinchè lasciassero l’appartamento, sono arrivate minacce e insulti. Gli abusivi, inoltre, hanno affermato di essere “zingari” e che la legge sarebbe stata dalla loro parte: “In effetti ora penso siano una famiglia di etnia rom” . I proprietari del B&B hanno denunciato l’occupazione ai carabinieri, che hanno appurato la presenza di decine di persone. Dopo mezza giornata, gli occupanti hanno abbandonato la casa, ma il ripristino della normalità è durato poche ore. La coppia abusiva ha infatti deciso di rientrare scassinando la serratura della porta sia dell’ingresso condominiale che dell’appartamento.

"Quando i carabinieri sono riusciti a farli andare via abbiamo deciso di cambiare la serratura, perché ci eravamo spaventati e avevamo capito che non si trattava di una situazione facile, il problema è che dopo qualche ora, quella notte, non solo sono rientrati ma si sono anche allacciati abusivamente alle forniture di luce, acqua e gas degli altri inquilini" ha aggiunto il proprietario, sottolineando che da quel momento non se ne sono più andati. La situazione è stata segnalata alla Procura, ma la denuncia non è sufficiente a sgomberare l’alloggio.

Situazione delicata anche per i vicini, sbeffeggiati quotidianamente dagli abusivi. "La vita nel palazzo è peggiorata molto: c’è un via vai costante in corridoio e di notte non si riesce a dormire per via del rumore pressoché insopportabile. Hanno fatto dei buchi nel muro per allacciarsi all’elettricità e alle altre forniture, lasciano decine di sacchi della spazzatura pieni in giardino, sapendo che tanto li butteremo via noi" il racconto demoralizzato dei presenti.