Fiumicino, tenta di rapire un bimbo di 8 anni dal giardino di casa: caccia al 50enne

È caccia ad un 50enne sospettato del tentato rapimento di un bimbo di 8 anni a Fiumicino, sul litorale romano. Trascinato via dal giardino di casa e poi caricato sull'auto, il piccolo è riuscito a divincolarsi: " Gli ho dato un calcio e sono scappato ", ha raccontato il piccolo agli investigatori. L'identità dell'uomo è sconosciuta, così come non si hanno ancora informazioni dettagliate riguardo alla dinamica dell'accaduto. La polizia, che si occupa delle indagini, è sulle tracce del rapitore.

Il tentato rapimento

L'episodio risale a ieri mattina, sabato 22 aprile, in via Arsia a Fiumicino. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il 50enne si è introdotto nel giardino di un'abitazione privata e ha tentato di rapire il bambino. Afferrato per un braccio, il piccolo è stato trascinato in strada e poi caricato a bordo all'auto in uso allo sconosciuto. Per fortuna, è riuscito a scappare prima che l'uomo mettesse in moto. La madre, che è corsa in aiuto del figlioletto, ha allertato immediatamente il 112. Le indagini del caso sono state affidate ai poliziotti del commissariato di Fiumicino.

Il racconto del bimbo

Nonostante la giovanissima età, il bimbo ha trovato il coraggio e la forza di reagire. " All'improvviso mi sono sentito afferrate e trascinare via, poi sono riuscito a scappare dandogli un calcio ", ha raccontato agli agenti intervenuti sul posto. A parte il grande spavento, il piccolo è uscito indenne dal tentato rapimento. Sotto choc anche i suoi familiari che sono stati già sentiti dagli investigatori.

Le indagini

Il ragazzino è stato ascoltato in sede protetta ed ha ricostruito per filo e segno l'accaduto. Sulle indagini, affidate ai poliziotti del commissariato di Fiumicino, vige strettissimo riserbo. Al momento, infatti, non sono trapelate informazioni relative al movente del tentato rapimento né se l'uomo fosse un conoscente o persona vicina alla famiglia. Certo è, invece, che la polizia gli stando la caccia da ieri mattina. Oltre alla testimonianza della vittima, saranno decise i filmati delle telecamere di sorveglianza cittadina che potrebbero aver ripreso il rapitore durante la fuga.