Fleximan torna a colpire: abbattuto decimo autovelox in Polesine

Non se ne sentiva di certo la mancanza ma è tornato a colpire, probabilmente si tratta della prima volta nel 2024: Fleximan, l'uomo che abbatte gli autovelox, ha ricompiuto l'ennesimo gesto nell'area del Polesine (provincia di Rovigo) tagliando di netto un rilevatore di velocità posizionato sulla strada provinciale che conduce da Taglio di Po a Porto Tolle e posizionato sulla corsia di marcia Nord (verso la direzione di Venezia) a poche centinaia di metri dallo svincolo della Strada provinciale 38.

Il Polesine bersagliato

I fatti sono avvenuti nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio: le caratteristiche del palo abbattuto fanno pensare a un unico e possibile autore che non si faceva "sentire" dallo scorso 19 dicembre quando aveva tagliato un autovelox a Rivà di Ariano, lì ci trovavamo sulla strada provinciale 38. Appena venuta a conoscenza dei fatti, la sindaca di Taglio di Po, Layla Marangoni, ha denunciato i fatti ai carabinieri e non si è certamente fatta intimidire dal gesto promettendo la rimessa in funzione dell'autovelox in tempi brevi.

Le parole della sindaca

" Lo rimetteremo in funzione appena possibile. Non vogliamo essere in balìa di persone che non si curano del danno che provocano agli altri e, vorrei dire, anche a sé stessi per le conseguenze penali dei loro gesti", ha dichiarato al Corriere del Veneto. Dalle prime immagini sembra che, anche in questo caso, sia stato tagliato di netto alla base del palo per mezzo di un flessibile. " Il tagliatore seriale degli autovelox ha colpito ancora ", viene mostrato in un video pubblicato su Facebook da La Voce di Rovigo. In quest'occasione, come raccontato da chi è andato sul posto, sarebbero state portate via anche le telecamere di sorveglianza ma potrebbero anche essere stati i tecnici comunali dopo l'accaduto.

Una storia continua

Come detto, soltanto nel Polesine si tratta del decimo caso da maggio 2023: nella sola provincia di Rovigo si contano sette abbattimenti di autovelox con un rilevatore addirittura colpito due volte in pochi mesi. Il 25 dicembre 2023, sempre a Taglio di Po, c'era stato un doppio abbattimento e un altro doppio atto vandalico nella primavera del 2024 sulla strada regionale 482. Come abbiamo visto nei mesi scorsi, numerosi indizi hanno portato all'identità di Enrico Mantoan che sarebbe stato beccato, in passato, dalle telecamere sulle strade nella provincia di Rovigo.

Su di lui pendono le accuse di almeno cinque autovelox abbattuti: due posizionati a Bosaro, gli altri fra Corbola, Taglio di Po e sulla "Romea" lo scorso anno. L'uomo, 42 anni, potrebbe non aver agito sempre da solo ma con l'aiuto di compici.