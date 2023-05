Folle corsa contromano per le strade della Brianza, fermato marocchino pluripregiudicato

Dopo la fuga spericolata di lunedì scorso per le strade della Brianza, il soggetto alla guida dell'Audi A3 bianca è stato fermato nella giornata di oggi: si tratta di un marocchino di 34 anni, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per guida senza patente.

Paura in strada: cosa è successo

L'episodio, come anticipato, si è verificato nel pomeriggio di lunedì 8 maggio, quando l'extracomunitario ha forzato un posto di blocco a Correzzana, nella provincia di Monza e della Brianza. Incurante dei passanti e delle altre vetture, il magrebino si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Besana in Brianza. Notando l'andatura sospetta dell'Audi A3, i militari hanno pensato di fermare la vettura per un controllo.

All'avvicinarsi dei carabinieri, il 34enne ha reagito premendo sull'acceleratore e dandosi alla fuga, facendo così partire l'inseguimento. Deciso a non farsi catturare, lo straniero non ha esitato a lanciarsi anche in strade cittadine, percorrendo la carreggiata contromano.

Si è scatenato l'allarme, con vere e proprie scene di panico. Diverse persone hanno rischiato di essere investite, così come si è sfiorato più volte l'incidente. A Casatenovo, nel Lecchese, l'Audi ha per poco impattato contro una pattuglia della Polizia Locale in piazza Mazzini.

La corsa, andata avanti per oltre 30 chilometri, si è infine interrotta a Besana, dove l'auto è rimasta intrappolata in una strada chiusa. A quel punto il 34enne ha abbandonato la vettura per proseguire a piedi. I controlli effettuati sull'Audi hanno comunque permesso ai carabinieri di identificare il responsabile.

Quelle tracce trovate nell'auto

Nel corso della giornata di oggi, venerdì 12 maggio, i carabinieri hanno rintracciato lo straniero per effettuare una perquisizione sulla vettura. Il controllo è stato effettuato alla presenza del legale che assiste il marocchino.

Dal momento che lo straniero è risultato pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per stupefacenti, i militari avevano dei sospetti circa le ragioni alla base della fuga. Sospetti che si sono rivelati fondati: a bordo dell'Audi, infatti, sono state rinvenute delle tracce di cocaina. Forse proprio la presenza di droga ha portato il magrebino a forzare il posto di blocco.

Il 34enne è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per guida senza patente.