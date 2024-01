Spari contro il corteo di studenti: la follia di madre e figlio

Scene da far west alla manifestazione degli studenti a Monterotondo (Roma), dove una donna di 54 anni ha puntato una pistola ad aria compressa contro un gruppo di liceali in protesta davanti alla scuola perché erano di intralcio al traffico. Tre ragazzi sono rimasti feriti alla testa, per fortuna in modo lieve. Nella vicenda sarebbe coinvolto anche il figlio della 54enne, che avrebbe sparato con un fucile soft air dal balcone di casa all'indirizzo dei manifestanti. Tutti e due sono stati denunciati per lesioni aggravate ed esplosioni pericolose.

Gli spari alla manifestazione

L'episodio risale a giovedì mattina. Verso le 8.30 gli studenti del liceo Classico Gaio Valerio Catullo si erano radunati davanti all'ingresso dell'istituto per protestare contro il rigetto del piano didattico sulle giornate alternative. La 54enne stava uscendo dal cortile della sua abitazione a bordo della propria auto, ma non riusciva a fare manovra per la presenza del corteo. A quel punto è scesa dall'abitacolo della vettura, è rientrata in casa e ha recuperato la pistola. Tornata in strada, la donna ha puntato l'arma verso gli studenti e, stando a quanto hanno raccontato i ragazzi, un attimo dopo si sono sentiti gli spari. Anche il figlio della signora sarebbe uscito sul balcone di casa impugnando una carabina ad aria compressa.

Gli studenti: "Abbiamo sentito gli spari"

Tre studenti sono stati raggiunti alla testa dai pallini di gomma. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per i feriti, che sono stati medicati sul posto, ma poteva finire peggio. " Ho pensato che la pistola fosse vera, così mi sono allontanato di corsa. - ha raccontato uno studente a Il Messaggero - Qualcuno ha creduto che fosse uno scherzo, ma poi, sentiti i primi spari, abbiamo capito che faceva sul serio ".

La versione della 54enne