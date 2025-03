Esplosione a Roma, crolla palazzina: due persone estratte vive dalle macerie

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanta paura questa mattina nel quartiere romano di Monteverde con una fortissima esplosione in una palazzina di due piani di via Vitellia che è stata completamente distrutta. A causa dell'incidente provocato probabilmente da una fuga di gas, una donna è finita sotto le macerie ma fortunatamente è stata estratta viva dal lavoro dei vigili del fuoco. Secondo quanto dichiarato dai testimoni ai soccorritori, non ci sarebbero altre persone coinvolte. Sul posto si trovano diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

Successivamente è giunta la notizia che anche un uomo non di origini italiane è stato stato estratto dalle macerie, caricato dai soccorritori su un'ambulanza e subito trasportato in ospedale in codice rosso: secondo le prime testimonianze, avrebbe ustioni nel 70% del corpo.

La testimonianza dei presenti

Dopo aver chiamato i soccorsi, alcuni presenti nell'area hanno raccontato a La Presse di aver sentito un boato fortissimo " come se fosse una bomba ". Nel frattempo continuano le ricerche in quel che resta del piccolo edificio, con la massima cautela per scongiurare il rischio di altri crolli e assicurarsi che non ci siano altre persone sotto le macerie. La palazzina si trova all’incrocio tra via Pio Foa e via Vitellia e il crollo ha coinvolto i primi due piani.

#Roma, esplosione e crollo intorno alle 9 di un’abitazione di due piani in zona Monteverde: i #vigilidelfuoco hanno estratto dalle macerie un uomo in vita. Prosegue la ricerca per escludere la presenza di altre persone coinvolte [#23marzo 10:00] pic.twitter.com/mCLS0gvzQF — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 23, 2025

Abbiamo sentito un boato"

" Eravamo ancora a letto quando abbiamo sentito un botto pazzesco, mia madre si è spaventata ed è corsa sul terrazzo. Abbiamo capito subito che non era uno scontro tra macchine o qualcosa del genere, ma che si trattava di un'esplosione", ha dichiarato all'AdnKronos una residente dell'area. " C'era fumo che si alzava e poco dopo hanno chiuso la strada, e sono cominciati ad arrivare polizia, soccorsi ecc, a quel punto sentivamo solo rumori e sirene ".

Si è sentito un boato e i vetri hanno tremato

Alle 8.46 ho sentito un boato fortissimo. Si sono addirittura mosse le finestre e le sirene delle ambulanze

Secondo le testimonianze sarebbe rimasto danneggiato anche un edificio nei pressi della palazzina crollata. "", ha raccontato Simone. "".