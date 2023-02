Il maltempo devasta la Sicilia. Choc a Mineo: volano giù loculi e bare

Una frana a Mineo, in provincia di Catania, ha isolato il paese e parte del cimitero comunale è venuto giù trascinando a valle loculi, cappelle mortuarie e casse funebri. La frana ha interessato un tratto della strada provinciale 31, fortunatamente è stato escluso il coinvolgimento di persone. Sono state così abbondanti le piogge, accompagnate dal ciclone Nikola, a provocare lo smottamento che ha interessato il costone sul quale pioggia il camposanto. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di monitoraggio e assistenza agli operatori comunali che si stanno occupando del ripristino della viabilità. "Purtroppo quella parte del camposanto non ha retto le piogge che ormai da 24 ore sono incessanti - dice ad all'agenzia Agi, il sindaco Giuseppe Mistretta -. Del cimitero ce ne occuperemo tra un po', per il momento la nostra attenzione è catalizzata dagli allagamenti, dai pali della luce sradicati e dei tanti disagi con cui i cittadini devono fare i conti" . Le piogge nel Calatino continuano da giorni rendendo difficile al momento ogni tipo di intervento. Il cimitero si tova in una zona impervia dalla quale è difficile accedere con mezzi normali. " La situazione a Mineo è preoccupante. Abbiamo il paese isolato con le due strade provinciali chiuse la 31 e l'86 - prosegue Mistretta -. Con mezzo del comune abbiamo liberato parte della carreggiata per consentire il passaggio alle ambulanze per le persone che devono recarsi in ospedale. Ci sono continui smottamenti e frane, alberi caduti e linee elettriche tranciate".

Intere famiglie rimaste isolate

Nel centro del catanese duramente colpito dal maltempo sono decine e decine le famiglie rimaste isolate. E' stata avvisata la Protezione civile regionale, ma al momento si lavora con il personale del Comune e i volontari del paese con mezzi del Comune e in alcuni casi anche con mezzi personali. "Stiamo coordinando gli interventi con la prefettura di Catania. Il Cimitero? E' franata una zona che non ha retto alla pioggia e che è difficile da raggiungere" , conclude il primo cittadino.

Protezione Civili al lavoro