Sull'alluvione in Emili Romagna, il fratello di Prodi "punge" la sinistra

L'Emilia-Romagna è certamente stata colpita da precipitazioni decisamente anomale in termini di intensità, perlomeno in rapporto alla stagione. Ma è stato davvero fatto tutto il possibile per evitare una tragedia di questa portata, iniziando dagli interventi di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua? Oppure qualcosa non ha funzionato? Se lo sono chiesti gli organizzatori del "No paura day", in un incontro andato in scena nella scorse ore a Cesena. In una delle province più colpite dagli eventi climatici dei giorni scorsi, un centinaio di persone si sono riunite nella piazza centrale della città emiliana. Per cercare di fare il punto e di ipotizzare se quanto avvenuto sia da ascrivere esclusivamente ad un evento meteorico di portata eccezionale o se una gestione più lungimirante delle operazioni manutentive preventive avrebbe potuto limitare l'impatto dell'alluvione. Sul palco allestito per l'occasione (si trattava a quanto pare di un'iniziativa partita dagli stessi cittadini locali che qualche anno fa protestarono contro il lockdown) si sono alternati in veste di relatori anche il fisico Franco Prodi e lo scienziato Stefano Montanari.

L'ex-direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Cnr non ha puntato il dito tanto sul cambiamento climatico, quanto su una presunta sottovalutazione dei rischi da parte di alcune istituzioni. E durante il suo intervento, non ha risparmiato quella che appare alla stregua di una critica velata all'amministrazione Pd dell'Emilia - Romagna: a suo avviso, non sempre il letto dei fiumi e dei torrenti è stato ripulito, così come non sempre si è dato mandato di intervenire preventivamente sugli argini con la dovuta frequenza. "Non si è trattato di una bomba d’acqua - ha detto Prodi - perché con le nuove tecnologie è possibile monitorare continuamente l’intensità delle precipitazioni. La manutenzione dei corsi d’acqua non può avvenire una tantum, ma deve essere costante". Sempre secondo Prodi, non sarebbero inoltre stati interpretati nel migliore dei modi alcuni segnali meteo registrati sin dal 14 maggio.