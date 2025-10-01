Frecce Tricolori oggi sul Duomo per la festa dei 100 anni

Inizia stamattina - con Milano che alle 13, con la pattuglia Acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori che sfreccerà sul Duomo, si tingerà dei colori della bandiera italiana - la quattro giorni di eventi organizzati dall'Aeronautica Militare per celebrare i 100 anni della sua presenza sotto la Madonnina, programma che culminerà sabato con un open day all'aeroporto militare di Milano-Linate. Nel corso della giornata sono previste molte iniziative per i cittadini, tra cui mostre statiche di velivoli e mezzi, aree espositive, attività interattive, simulatori di volo e stand informativi.

Mentre per partecipare all'Open Day di Milano-Linate è necessario registrarsi tramite il sito ufficiale dell'Aeronautica Militare www.aeronautica.difesa.it/eventi stamattina in piazza Duomo, durante l'esibizione delle Frecce Tricolori, sarà allestito anche uno stand promozionale dell'Aeronautica Militare, dove sarà possibile ricevere informazioni e materiale divulgativo.

Già lunedì mattina molti milanesi si sono stupiti per la presenza di due aerei della pattuglia. Si è trattato di un sorvolo di ricognizione in vista dello spettacolo con i Aermacchi MB-339 di oggi.

L'ultima volta che le Frecce tricolori si erano esibite sui cieli milanesi era stata nel settembre del 2023, in quell'occasione si ricordava il secolo dell'istituzione del corpo militare specializzato nella difesa dello spazio aereo.