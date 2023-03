Fucile e maschere per le rapine. Sgominata la banda dello "sballo"

" Andiamo a ballare ". Era il segnale con cui la banda dello "sballo" decideva di andare a colpo: in quattro mesi hanno messo a segno 6 rapine, in gioiellerie e sale slot del milanese, per un bottino del valore complessivo di ben 353mila euro. Ieri, venerdì 3 marzo, tre persone sono finite agli arresti con l'ipotesi di reato per rapina in concorso aggravata, ricettazione, detenzione illegale di arma, lesioni personali. Si tratta di due fratelli, il 35enne Giovanni De Mattia e il 25enne Pietro, entrambi con precedenti penali, e un 28enne incensurato, Marco Ottaviano.

Il modus operandi della banda

Violenti, armati di fucile a canne mozze calibro 12 e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Le facce erano quasi sempre coperte con maschere in lattice, per lo più volti posticci di anziani, e scaldacollo. E poi quell'ordine di scuderia: dall'irruzione nel locale alla fuga, mai più di due minuti. Il tempo necessario per seminare il panico tra i malcapitati, svaligiare il negozio e darsela a gambe levate con la refurtiva: soldi e gioielli. Il segnale che avevano concordato per andare a segno era semplice ma efficace: " Andiamo a ballare ". I soldi del bottino venivano spesi in notti da "sballo": sesso a pagamento e fiumi di cocaina.

Le rapine

Gli obiettivi della banda erano gioiellerie, sale slot e centri scommesse tra Milano, Rho, Lainate e Caronno Pertusella, nel varesotto. La sequenza criminale era iniziata il 17 novembre del 2022, quando avevano fatto irruzione all'"Eurobert" di Lainate. Seimila euro, il valore del maltolto. Il 15 gennaio, la rapina all'orefice di "Gioielli di Valenza", nel centro commerciale "Rho center": avevano preso in ostaggio tre commesse mentre svaligiavano le vetrinette del negozio. Sessantamila euro di gioielli. A febbraio i colpi si sono moltiplicati: l'8 sono entrati nella sala slot "Macao" di Caronno Pertusella, il 14 ne hanno svaligiata un'altra a Lainate e il giorno dopo sono tornati a "ripulire" quella in cui avevano messo a segno il primo colpo. Il 22 febbraio, due settimane fa, l'ultima razzia. Armati di fucile, sono piombati nella gioielleria "Lissi" di Rho: dopo avere legato i polsi al dipendente del negozio con delle fascette da elettricista, hanno atteso l'apertura della cassaforte. Poi hanno portato via gioielli per un valore complessivo di almeno 22mila euro.

Le indagini