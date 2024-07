Fuga di gas a Pavia, evacuate 20 famiglie. Treni bloccati per Milano e Genova

Ascolta ora 00:00 00:00

Venti famiglie evacuate e disagi alla circolazione dei treni. Accade a Pavia dove, nella tarda mattinata di domenica, si è verificata una fuga di gas a cielo aperto in viale Repubblica, la strada adiacente alla stazione. Il traffico ferroviario è sospeso su disposizione della Prefettura per un intervento dei vigili del fuoco sul luogo della segnalazione. Trenitalia segnala che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi fino a 100 o addirittura cancellazioni. Bloccati convogli per Milano e Genova.

La fuga di gas

L'intervento dei vigili del fuoco è scattato attorno alle ore 11 di oggi. A quanto si apprende, sembra che la fuga di gas sia dovuta sarebbe stata causata dai lavori per la fibra ottica che hanno lesionato una conduttura. Motivo per il quale è stato necessario mettere in sicurezza le famiglie che abitano nelle case popolari della zona interessata dall'accaduto. Ad ogni modo, sono già in corso i lavori di riparazione a cura della ditta manutentrice che prevede la sostituzione di un tubo da 18 pollici.

Disagi al traffico ferroviario

La circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Genova è stata interrotta. Trenitalia ha segnalato che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi, mentre alcuni convogli sono stati spostati su percorsi alternativi. Tuttavia, i passeggeri in partenza i possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus predisposto per l'occorrenza o rivolgersi al personale di assistenza clienti per chiedere informazioni. L'Intercity 665 da Milano Centrale e diretto a La Spezia viaggia con un ritardo superiore a 120 minuti, mentre altri Intercity terminano la corsa a Voghera. Inoltre, alcuni convogli sono stati instradati tra Milano e Voghera sul percorso alternativo via Piacenza e non fermano a Pavia.

Quanto al traffico stradale,

restano chiuse un tratto della tangenziale Ovest, dall'uscita Abbiategrasso in direzione via Brambilla, un tratto della tangenziale Nord, dall'uscita di via Olevano in direzione Milano, viale Brambilla e viale Repubblica