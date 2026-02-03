Leggi il settimanale
Cronaca locale |Paura a Milano

Fuga di monossido in un asilo nido: 12 bambini e 4 adulti intossicati

Lo comunicano i vigili del fuoco di Milano. Sul posto una Aps della sede centrale di via Messina e gli esperti del Nucleo NBCR al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato la fuga. Coinvolti anche due insegnanti e due genitori

- Notizia in aggiornamento -

Dodici bambini e quattro adulti, fra cui due insegnanti e due genitori di un asilo nido di Milano in viale Certosa 34, sono sotto le cure dei sanitari del 118 per una fuga di monossido di carbonio sprigionatasi intorno alle 9.00 all'interno dei locali della scuola. Lo comunicano i vigili del fuoco di Milano.

Sul posto una APS della sede centrale di via Messina e gli esperti del Nucleo NBCR al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato la fuga. Bambini e adulti sono in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l'ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi accusati. I locali del nido sono monitorati attentamente dai vigili del fuoco.

