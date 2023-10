Fumo da un'ala, pilota costretto ad atterrare: cos'è successo sul volo Ryanair

Si sono vissuti attimi di vero terrore a bordo di un aereo della compagnia Ryanair decollato dall'aeroporto di Bologna e diretto verso Lamezia Terme in Calabria: la fuoriuscita di fumo da una delle ali del velivolo, infatti, ha scatenato il panico tra i passeggeri e costretto il comandante a fare ritorno per questioni di sicurezza verso lo scalo Guglielmo Marconi e ad effettuare un atterraggio d'emergenza.

Cosa è accaduto

Stando a quanto riferito da Bologna Today, i fatti si sono verificati nel corso della mattinata di ieri, lunedì 30 ottobre, a meno di un'ora dal decollo del velivolo. Il volo Ryanair FR1011, in partenza alle ore 7.00, aveva iniziato ad avere evidenti problemi a circa quaranta minuti di distanza dal momento in cui il velivolo si era staccato da terra da una delle piste dell'aeroporto bolognese. Sono stati alcuni passeggeri a rilevare l'inquietante fuoriuscita di fumo da una delle due ali del mezzo ed a far scattare l'allarme a bordo.

Il piano di emergenza

Nel panico generale, il comandante ha quindi dato avvio alle procedure previste in casi del genere, attuando un piano di emergenza che prevedeva il rientro verso l'aeroporto da cui il velivolo era decollato poco prima. Nessun problema durante le fasi di atterraggio, anche se i pochi minuti necessari a rientrare verso Bologna sono apparsi interminabili ai passeggeri a causa della più che comprensibile agitazione.

Dopo che il velivolo di Ryanair ha toccato terra, ai viaggiatori è stato messo a disposizione un secondo mezzo, che li ha quindi trasportati fino a destinazione, tutto questo mentre sull'aereo costretto a rientrare a Bologna venivano effettuati i primi controlli per risalire alle causa del malfunzionamento che ha prodotto la fuoriuscita di fumo da una delle ali. A quanto pare, almeno secondo quanto riferito da Bologna Today, il problema sarebbe stato causato da un difetto a una valvola.