Il furgone bianco, le bastonate: la banda che rapisce i cani terrorizza Roma

Cresce a Roma l'allarme per la cosiddetta "banda del furgone bianco", il mezzo su cui è stato visto muoversi quel gruppo di criminali da tempo dediti al furto di cani nella Capitale. Nella serata di sabato, riferisce il Messaggero, un uomo è stato addirittura ferito con un colpo di mazza al ginocchio da uno dei ladri mentre cercava di proteggere il suo cucciolo.

L'aggressione con la mazza

La compagna della vittima ha raccontato sui social network l'esperienza tragica vissuta dal suo ragazzo. "Il famoso furgone bianco si è recato anche all'Infernetto in via Adriano Banchieri" , racconta la giovane su uno dei gruppi Facebook più seguiti a Ostia. Sono all'incirca le ore 20:00 dello scorso sabato 18 febbraio, quando il compagno viene aggredito dai malviventi. "Gli hanno tagliato la strada, si è subito reso conto che poteva trattarsi dei ladri di cani e mentre uno di loro scendeva dal furgone dal lato del guidatore, il mio ragazzo ha colpito la portiera con un calcio" , spiega la ragazza ai frequentatori della pagina social. "L'altro individuo è sceso e insieme lo hanno colpito con una mazza sul ginocchio. Lui ha risposto con un cazzotto ed è riuscito a scappare salvando il cane. Il furgone bianco è targato DN72, il resto non è riuscito a vederlo purtroppo", conclude la ragazza. Secondo l'opinione della madre della giovane si dovrebbe trattare di una Citroen Jumpy bianca dotata di portellone blu. Dopo aver sporto denuncia ai carabinieri di Casal Palocco, la vittima si è recata in ospedale per ricevere le cure del caso: per fortuna solo escoriazioni e lividi, mentre l'articolazione del ginocchio non ha riportato conseguenze.

L'allarme

La conta dei tentativi di furto sale a tre, di cui solo uno andato a buon fine per i malviventi. In rete è scoppiata una vera e propria psicosi. Così tanto che i cittadini stanno pensando di difendersi da soli organizzando delle ronde: una soluzione, tuttavia, non contemplata dalla legge vigente.

L'avvocato Guido Pascucci chiede invece a tutti di mantenere la calma e organizzarsi in maniera diversa, magari creando dei gruppi numerosi per portare a spasso i cani in tutta sicurezza. "La psicosi si è autoalimentata sui social" , racconta il legale a Il Messaggero, "solo a me sono arrivate 186 segnalazioni di furgoni bianchi, tutti diversi. Così come sarebbero di nazionalità diversa i sedicenti ladri, alcuni addirittura con il viso completamente coperto" . "Ho sempre chiarito che è fondamentale chiamare il 112 nell'immediatezza del fatto, mentre sarebbero pochissime le denunce presentate ai carabinieri" , conclude.

Gli obiettivi

I ladri entrano in azione per impossessarsi di cani di piccola taglia, peraltro per la maggior parte non di razza. Cadono così le ipotesi dei combattimenti clandestini e della vendita illegale.