G7 a Milano, strade chiuse e zone blindate da oggi: ecco perchè

Da oggi, (11 aprile) e per tre giorni, Milano sarà una blindata per la riunione dei ministri delle Infrastrutture e dei trasporti del G7, a Palazzo Reale. In città sono già arrivate le delegazioni dei ministeri di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America, oltre all'Unione Europea, rappresentata dalla Commissaria ai Trasporti.

La presidenza italiana

Il 2024 è infatti l'anno in cui l'Italia ha assunto per la settima volta la presidenza del G7. Un anno molto intenso per il nostro Paese, con un'agenda fitta di appuntamenti e riunioni tecniche che si svolgeranno in tutto il territorio nazionale, a partire proprio da Milano. La successiva tappa dove si incontreranno i leader sarà poi in Puglia dal 13 al 15 giugno.

L'organizzazione della città

Il programma dell’incontro è incentrato sulle sfide del futuro della mobilità e la prima da affrontare è proprio quella di organizzare la città per i prossimi tre giorni. Per questo è stato predisposto un dispositivo di sicurezza con alcune strade che verranno chiuse e deviazioni di alcuni mezzi pubblici. E anzi il prefetto Claudio Sgaraglia, in accordo con il Comitato per l'ordine e la sicurezza, ha precettato lo sciopero dei mezzi Atm previsto per oggi. Per questioni di sicurezza, su tutta la città è stato imposto dall'Enac il divieto di volo dalle 19 del 10 aprile alle ore 19 del 13 aprile 2024.

Quali saranno le strade chiuse

" In considerazione dei lavori che si terranno a Palazzo Reale, degli spostamenti delle delegazioni e degli eventi connessi al vertice che riguarderanno Palazzo Lombardia e il Teatro alla Scala, sono state individuate zone di rispetto caratterizzate da modalità operative modulabili: le forze di polizia - viene inoltre spiegato in una nota - effettueranno opportuni controlli nei pressi zone che saranno delimitate da transenne per assicurare, in maniera intermittente e razionale, la migliore cornice di sicurezza e il minore disagio alla cittadinanza ".

Sarà quindi interdetto il traffico in piazza Beccaria per le tre giornate. Domani (12 aprile), toccherà a piazza della Scala. Per tutti e tre giorni di riunioni ministeriali, saranno chiusi gli accessi alla stazione metropolitana Duomo lato Arengario.

La sicurezza dei partecipanti

All'evento, presieduto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, parteciperanno i ministri Pablo Rodriguez (Canada), Patrice Vergriete (Francia), Volker Wissing (Germania), Tetsuo Saito (Giappone), Mark Harper (Regno Unito), e il vice segretario ai Trasporti Polly Trottenberg (Stati Uniti), in rappresentanza dei Paesi membri del G7. Sarà inoltre presente la Commissaria europea per i Trasporti Adina Valean e il segretario generale dell'International Transport Forum Young Tae Kim. Il ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov parteciperà alla Sessione di lavoro speciale sulla cooperazione con l'Ucraina.

Per i presenti è stato inoltre elaborato il piano sanitario di emergenza con Areu e 118 per fronteggiare eventuali interventi che potrebbero rendersi necessari, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un servizio di pronto impiego con autopompa e personale specializzato, schierato nei luoghi interessati dagli eventi.

Il programma dei tre giorni

Giovedì 11 aprile

16 – Cerimonia di benvenuto delle delegazioni a Palazzo Reale;

16.30 – Sessione di lavoro 'speciale' dei Ministri del G7 sulla cooperazione con l'Ucraina (in parallelo) – 'Side-event' organizzato da Regione Lombardia con imprese del settore infrastrutture e trasporti.

Venerdì 12 aprile

09.15 – Foto dei partecipanti (Piazza Duomo);

09.45 – Prima sessione di lavoro dei Ministri del G7 sul Futuro della Mobilità;

12.30 – Visita alla mostra 'dal cuore alle mani' sulla storia dei costumi del teatro italiano presso Palazzo Reale;

13 – Visita al Museo del Novecento;

15 – 17 Spazio per incontri bilaterali;

20 – Spettacolo 'La Rondine' di Giacomo Puccini presso il Teatro alla Scala.

Sabato 13 aprile

10 – Seconda sessione di lavoro dei Ministri del G7 sulla connettività marittima globale alla presenza degli stakeholders;

12 – Conferenza stampa del ministro Matteo Salvini.