Mobilità, sicurezza, Ucraina, i temi della riunione G7 a Milano. Chi sono i protagonisti

Ha preso il via a Milano la tre giorni (11-13 aprile) dedicata al G7 dei trasporti che vedrà la riunione dei ministri delle Infrastrutture e Trasporti del G7 nella cornice di Palazzo Reale che è temporaneamente chiuso al pubblico dalle ore 19 di ieri pomeriggio e fino al 13 aprile quando finiranno i lavoratori con la riapertura da domenica 14. L'evento vedrà la partecipazione del nostro ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, padrone di casa degli altri Paesi ospitati ovvero Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti e l'Ue nella persona della Commissaria ai Trasporti.

I temi trattati

Il programma si aprirà questo pomeriggio, alle ore 16, con la cerimona di benvenuto delle delegazioni partecipanti: come spiega il Mit in una nota, la riunione Ministeriale di Milano sarà la base per comprendere come i Paesi del G7 hanno intenzione di affrontare le prossime sfide sul " futuro della mobilità di fronte alla crescente instabilità globale, ponendo l’attenzione sulla necessità di creare e rafforzare strumenti di coordinamento e cooperazione a livello G7". Sarà quindi necessario avere una preparazione maggiore qualora si verificassero eventi non previsti " analizzando gli effetti che variano dall’intelligenza artificiale alle crescenti tensioni geopolitiche, passando per le sfide del cambiamento climatico o di un attacco informatico ".

Se giovedì 11 si parlerà anche della cooperazione con l’Ucraina, venerdì 12 aprile si toccheranno i temi sul Futuro della Mobilità: in serata avrà luogo lo spettacolo "La Rondine" di Giacomo Puccini al Teatro alla Scala. Sabato, infine, i lavori si concluderanno con argomenti sulla connettività marittima globale e la conferenza stampa finale del ministro Salvini.

Chi sono i partecipanti

Nel dettaglio, all'evento presieduto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini parteciperà il ministro Pablo Rodriguez in rappresentanza del Canada, Patrice Vergriete per la Francia, Volker Wissing (Germania), Tetsuo Saito (Giappone), Mark Harper (Regno Unito) e il vice segretario ai Trasporti Polly Trottenberg (Stati Uniti). Oltre ai sette Paesi membri, come detto, saranno presenti all'evento anche la Commissaria europea per i Trasporti, Adina Valean, e il Segretario Generale dell’International Transport Forum, Young Tae Kim.

Il piano sicurezza per Milano

L'arrivo dei ministri fa scattare un piano speciale di sicurezza pubblica per il capoluogo lombardo: secondo le disposizoni del prefetto, Claudio Sgaraglia, le forze dell'ordine effettueranno controlli nelle zone delimitate da transenne così da assicurare la migliore sicurezza e diminuire i disagi. A partire da oggi e per altri due giorni, saranno chiusi gli accessi alla metro Duomo sul lato Arengario. L'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), dopo richiesta della prefettura, ha emesso un divieto di sorvolo del centro città dalle 19 di ieri e fino alle 19 del 13 aprile.

Nel corso dell'evento internazionale non si potrà accedere a Piazza Beccaria e, soltanto domani pomeriggio, anche in Piazza della Scala.