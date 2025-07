Gallipoli, è morto il bambino di 7 anni soccorso in piscina

Non ce l'ha fatta il bimbo di sette anni trovato privo di sensi in una piscina di un acqua park di Gallipoli (Lecce). Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e oggi è arrivata la morte. Sull'accaduto la Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta al momento senza indagati. Il bimbo era in vacanza con la sua famiglia originaria del Salento ma residente a La Spezia, in Liguria.

Il piccolo si trovava nel parco acquatico Acquasplash di Rivabella per trascorrere una giornata con i suoi cari. Purtroppo è finito nella piscina più grande, nel punto in cui l'acqua è fonda, rischiando di annegare. Suo padre appena si è accorto che qualcosa non andava e ha dato l'allarme. Subito si sono attivati i soccorsi, con i bagnini della struttura che sono prontamente intervenuti e, arrivata l'ambulanza del 118, i primi tentativi di rianimarlo. Il bambino è arrivato all'ospedale di Gallipoli in arresto cardiaco e, dopo essere stato intubato e ricoverato in rianimazione, i medici hanno capito che la situazione era disperata.

La dinamica dell'incidente

Il bambino non avrebbe indossato i braccioli o altri dispositivi di sicurezza. Nessuno, però, lo avrebbe visto in difficoltà oppure chiedere aiuto. Nell'area dove si trova la piscina non ci sono telecamere di sorveglianza e questo rende ancora più difficile ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il magistrato di turno della procura per i Minorenni che non ha disposto il sequestro della piscina. È possibile che il piccolo sia sfuggito al controllo dei genitori e si sia allontanato cadendo nella piscina.

E una volta in acqua potrebbe aver accusato un malore, magari dopo essere stato colto dalla paura. Gli inquirenti vogliono appurare se il bambino si sia tuffato in acqua volontariamente oppure se, per qualche ragione, sia scivolato in modo accidentale.