Genova, bimba di un anno dimessa dall'ospedale muore in casa: aperta un'inchiesta

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma questa mattina a Moconesi (Genova), dove una bimba di appena un anno ha perso la vita a seguito di un malore. A quanto pare la piccola era stata visitata la sera prima, venendo poi dimessa, ma qualcosa non deve essere andata come tutti si auguravano, e questa mattina la situazione è degenerata.

I problemi e la corsa al pronto soccorso

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, già dalla sera precedente, sabato 5 ottobre, la bimba lamentava dei problemi, in particolari dei dolori addominali. Per tale ragione i genitori l'avevano portata di corsa al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, il nosocomio più vicino alla località in cui viveva la famiglia. Stando a ciò che risulta, la bambina soffriva di forti dolori addominali. Una situazione che non sembra aver preoccupato troppo i medici. L'ospedale di Lavagna ha un pronto soccorso pediatrico gestito dal Gaslini di Genova, nell'ambito del progetto "Gaslini diffuso", e come confermato dalla Asl 4, la piccola è stata poi dimessa una volta rientrato l'allarme.

Purtroppo le cose non stavano così.

La crisi e il decesso

Nel corso della mattinata di oggi, domenica 6 ottobre, la bimba ha cominciato a stare male di nuovo. Allertati dai genitori intorno alle 10.30, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, con i colleghi della Croce Rossa. Sopraggiunta anche un'automedica. Quello che sembrava un codice verde è però poi evoluto in altro. La piccola ha infatti accusato un malore che non le ha lasciato scampo. Inutile la chiamata all'elisoccorso, che avrebbe potuto trasportare la bambina al Gaslini.

Dopo aver perso conoscenza fra le braccia del suo papà, la bimba è morta. Tutto fa pensare che il problema gastroentologico della piccola - che lamentava dolori addominali - si sia improvvisamente aggravato. Tutto, in ogni caso, deve essere chiarito.

Le indagini

In merito alla triste vicenda, la procura della Repubblica di Genova ha deciso di aprire un'inchiesta per fare luce sull'accaduto. Al momento, in ogni caso, si tratta di un atto formale, infatti non vi sono ipotesi di reato, né indagati.

Nei prossimi giorni si cercheranno di individuare le cause del decesso. Probabile che venga disposta l’autopsia.

La comunità si stringe attorno alla famiglia di origini marocchine. Ad occuparsi del caso sono i carabinieri della compagnia di Chiavari.