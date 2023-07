Genova, pullman a fuoco sulla A12: 37 feriti e traffico in tilt

Nel tardo pomeriggio di domenica un pullman di turisti ha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova. Il rogo è scoppiato a causa dell'eccessivo surriscaldamento e si è creata immediatamente una densa nube di fumo. Il bilancio è di 37 feriti: 25 intossicati e 12 persone sotto choc. Le condizioni che destano più preoccupazione sono quelle dell'autista del mezzo, costretto a ricorrere a sottoporsi alla camera iperbarica. Tutti in codice giallo, i feriti sono stati trasportati agli ospedali San Martino, Galliera e Villa Scassi di Genova. Tra loro un bimbo di nove anni, una donna incinta e una signora che si è rotta una gamba durante la fuga dal pullman in fiamme.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118: il fumo ha invaso rapidamente entrambe le carreggiate, bloccando il traffico. Una situazione estremamente delicata, con altri passeggeri delle auto in coda che hanno lamentato malesseri per il fumo. Anche loro sono stati medicati dal personale sopraggiunto. L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni con uscite obbligate a Recco per chi proviene da Livorno e a Nervi per chi arriva da Genova. "Chiediamo assolutamente di differire o procrastinare le partenze nei tratti interessati dalle chiusure" , la nota diramata da Aspi: "Chi viaggia verso Genova deve uscire a Recco e può rientrare in autostrada a Nervi; percorso inverso per chi procede in direzione di Livorno. La risoluzione di questo evento non sarà di breve durata e la via Aurelia non potrebbe sopportare una mole di traffico sempre più imponente" . "Non utilizzate l'autostrada nelle zone interessate al blocco della viabilità", il monito delle autorità locali: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla risoluzione del problema e sul ripristino della normalità.

Insieme ai vigili del fuoco e al 118, sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la colonna mobile della protezione civile di Regione Liguria per assistere le persone in coda con rifornimenti di acqua. Traffico in tilt e code chilometriche, una situazione emergenziale che ha spinto Regione Liguria a coordinare i sindaci dell'area interessata per agevolare il passaggio delle auto sulla viabilità ordinaria. Tantissimi viaggiatori bloccati in autostrada per ore e non sono mancate le polemiche, considerando che i caselli limitrofi - tra gli altri, quello di Rapallo - risultavano aperti e senza segnalazioni mezz'ora dopo lo scoppio del rogo.