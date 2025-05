Il giallo dei bidoni della spazzatura a Roma: c'entrano Sergio Castellitto e Paolo Sorrentino

Ascolta ora 00:00 00:00

Ai Parioli di Roma è scoppiato il caso dei bidoni della spazzatura. Un giallo serio che potrebbe avere risvolti importanti se, come riferisce il Corriere della sera, l'Ama agisse davvero per vie legali, presentando regolare denuncia ai Carabinieri. Il contesto in cui nasce il caso è quello di uno dei quartieri più chic e ovattati di Roma, periferia nord della Capitale, dove vive buona parte della popolazione alto-borghese. Qui vive Sergio Castellitto, che ha scelto una villetta appartata per tutelare la sua privacy. Ma la sua tranquillità in questo angolo protetto della città è stata disturbata dalla presenza, proprio davanti al cancello d'ingresso della sua proprietà, dei bidoni della raccolta differenziata. L'attore pare si sia spesso lamentato ma senza successo, sembra che questo gli crei una certa irritazione, mentre i residenti rivendicano la l'utilità della loro presenza.

La svolta è arrivata nella notte tra il 20 e il 21 aprile, quando i bidoni sono scomparsi dal piano strada. Il Corriere della sera riferisce che sono ricomparsi oltre a linea del villino dell'attore, come se fosse un "sequestro" dimostrativo. Pare che alcuni testimoni li abbiano visti, e fotografati, da dietro le inferriate di recinzione della proprietà di Castellitto. E se prima a lamentarsi pare fosse solo un residente, ossia l'attore, perché quei bidoni si trovavano davanti al suo ingresso, ora è un intero isolato ad alzare la voce, perché la mancanza dei bidoni lungo la strada li costringe ad andare alla ricerca di altri contenitori dove buttare i propri rifiuti. Tra chi si lamenta, secondo quanto riportato dal quotidiano di via Solferino, c'è anche un altro artista, il regista e premio Oscar Paolo Sorrentino, che da qualche tempo ha lasciato il popolare quartiere dell'Esquilino per "salire" ai Parioli, dove forse pensava di vivere una realtà più ovattata.

Non aveva fatto i conti con il caso di bidoni. Alcuni testimoni hanno riferito anche che dopo essere comparsi dietro le inferriate di casa Castellitto, i bidoni sarebbero scomparsi del tutto, lasciando un grande vuoto in strada e nelle abitudini dei residenti, che pare abbiano inondato l'Ama di segnalazioni. La questione è arrivata anche all’assessore al Verde del municipio di competenza, Rosario Fabiano, e i vertici Ama starebbero valutando una denuncia.

Speriamo che quei cassonetti tornino al più presto al loro posto. Sarebbe grave se così non fosse. Si tratta di oggetti che appartengono alla collettività, ricordiamolo

", fa sapere al Corriere il comitato di zona Le muse.