Giallo sulla morte dell'ingegnere assalito dalle vespe in spiaggia. "Nessun segno di puntura"

Si tinge di giallo il caso dell'ingegnere morto in spiaggia a Crotone, nel pomeriggio di sabato, dopo essere stato assalito da uno sciame di vespe. Il medico legale non avrebbe riscontrato segni di punture d'insetti sul corpo della vittima, un 47enne di nazionalità ucraina. Il condizionale è d'obbligo, visto che l'ipotesi primaria resta quella dello choc anafilattico. Tuttavia serviranno ulteriori e più approfonditi accertamenti per stabilire le cause esatte del decesso.

La tragedia

La tragedia si è consumata sul tratto di spiaggia che costeggia viale Magna Grecia, nell'area sud del capoluogo calabrese, nel tardo pomeriggio di ieri. L'uomo stava prendendo il sole quando, improvvisamente, è stato attaccato dagli insetti (vespe o calabroni). Per paura di essere punto, si sarebbe tuffato in acqua e lì avrebbe perso la vita. Oltre al personale del 118, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. È stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma il cuore del 47enne ha smesso di battere prima che arrivasse l'elicottero.

I dubbi sul decesso

Le cause del decesso sono ancora poco chiare. Non è escluso che l'uomo possa essere morto a seguito di un malore sopraggiunto mentre tentava di sfuggire alle vespe. Sembra, infatti, che fosse allergico alla puntura di insetti e dunque, si sarebbe spaventato. Ad ogni modo, sul cadavere non sarebbero stati evidenziati segni di punture. Inoltre i vigili del fuoco, chiamati per bonificare l'area interessata dall'accaduto, non avrebbero rintracciato alcun alveare.

Sulla tragedia è intervenuto il sindaco Crotone, Vincenzo Voce: " Non era mai accudoto, è la prima volta che succede, siamo dispiaciuti: morire in maniera così tragica è veramente triste, tutta la comunità è scossa ", dice all'Adnkronos. " Ho fatto un'ordinanza per delimitare l'area dove ieri è avvenuta la morte dell'ingegnere ucraino e verificare che non ci siano nidi di vespe. Sembrerebbe che il medico legale non abbia trovato punture di insetti sul corpo dell'uomo, si ipotizza quindi un malore dovuto al forte spavento in quanto l'ingegnere sapeva di essere allergico. Sono ipotesi ovviamente. Ora bisognerà attendere gli ulteriori accertamenti ", aggiunge.

In accordo con i

vigili del fuoco impegnati nella bonifica degli insetti, il sindaco ha disposto l'interdizione del tratto di spiaggia interessato dal decesso. Quanto alla vittima, nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia sul cadavere.