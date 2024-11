Il gioielliere-influencer Lorenzo Ruzza imbrogliato con un orologio rubato

Ascolta ora 00:00 00:00

"Qui gli zanza non sono graditi". Così Lorenzo Ruzza, noto influencer e titolare del negozio "Bottega del tempo. Gioielli d’epoca vecchi e nuovi" in via Cesare Battisti a Milano, ha esordito raccontando sui suoi social la disavventura che gli è capitata il 4 novembre scorso quando uno spagnolo gli ha cenduto un Rolex anni '80 rubato.

L'uomo di 59 anni si è presentato a Ruzza dicendogli semplicemente: "Ho questo orologio da venderti", e i due hanno concluso la compravendita per 2mila euro. Ovviamente Ruzza non sospettava minimamente che il Rolex fosse rubato e perciò lo ha subito reclamizzato sui suoi canali social. A quel punto, il legittimo proprietario dell'oggetto, un italiano derubato a metà ottobre, capisce che quell'orologio possa essere il suo, contatta Ruzza e attraverso una verifica del codice seriale ne ha la conferma. Intanto, il giorno seguente lo spagnolo torna negozio "Bottega del tempo. Gioielli d’epoca vecchi e nuovi" con l'obiettivo di imbrogliare nuovamente Ruzza. Il noto però contatta immediatamente il 112 e distrae il ricettatore per dare il tempo agli agenti di arrivare e mettere in manette lo spagnolo. Gli agenti impiegano solo cinque minuti per raggiungere il negozio e, una volta fermato il ricettatore, lo fanno confessare. L'uomo dice di essere un collezionista di orologi e di aver comprato quel Rolex in un bar per 1.400 euro . "Se volete vi porto anche a casa mia", aggiunge, dando modo agli agenti di perquisire anche la sua casa in via Monte Grigna, alla Ghisolfa dove abita insieme a un anziano di cui si prende cura in cambio di ospitalità.

Le forze di polizia trovano così altri orologi, ma di poco valore e lo spagnolo con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e anche per stupefacenti, viene indagato per ricettazione per il furto del Rolex. "La morale della favola è che questo lavoro è molto complicato, molto difficile. Voi pensate che sia tutto rose e fiori. Non ti puoi permettere di abbassare la guardia, non ti puoi permettere leggerezze di nessun tipo", spiega Ruzza aI suoi follower in alcune storie Instagram e, poi, pubblica alcuni momenti dell'intervento delle Volanti.

"Sarà anche per l’attenzione alta su orologi zanzati, ma ho chiamato la polizia e in cinque minuti di numero avevo qui due pattuglie",

ha concluso il gioielliere che nel suo profilo ha raccontanto vicenda accompagnandola con la scritta "super efficienti".