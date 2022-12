Giovane accoltellato e derubato in discoteca: altri due arresti

Si sono concluse le indagini da parte degli inquirenti relativamente al grave episodio di accoltellamento avvenuto lo scorso 2 ottobre all'interno di una discoteca di Coroglio (Napoli).

Durante le prime ore del mattino di oggi, sabato 17 dicembre, sono infatti finiti in manette anche gli ultimi due presunti responsabili dell'aggressione ai danni del giovane intervenuto per difendere la fidanzata: si tratta di due 18enni, i quali dovranno ora difendersi dalla grave accusa di tentato omicidio aggravato in concorso. Non si tratta del primo fermo connesso a questo caso, dato che solo poche settimane fa erano già stati arrestati, per la medesima aggressione, due ragazzini di 17 anni.

Sono stati i carabinieri della compagnia di Bagnoli a dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dei due 18enni dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Erano stati gli stessi militari, peraltro, a dare immediato avvio alle indagini dopo essere stati convocati presso l'ospedale San Paolo dal personale medico del nosocomio in cui la vittima, un ragazzo di 18 anni, era giunto con ferite da punta e da taglio al torace lo scorso 2 ottobre. Il giovane era accompagnato in quell'occasione dalla fidanzata di 19 anni.

Il caso

La brutale aggressione era avvenuta all'interno di una celebre discoteca di Coroglio dopo una accesa discussione nata tra i protagonisti della vicenda. Tutto si sarebbe originato dalle pesanti molestie perpatrate da uno dei quattro indiziati nei confronti di un'amica della fidanzata della giovane vittima. La ragazza, intervenuta prontamente per difendere la conoscente, era stata la prima a venire aggredita dal branco. A quel punto, con l'obiettivo di proteggere la fidanzata, si era messo in mezzo anche il 18enne, che aveva avuto in breve tempo la peggio.

Bloccato dai due coetanei arrestati durante la giornata di oggi, il giovane era stato accoltellato da uno dei due 17enni, che aveva estratto improvvisamente l'arma da una tasca. Prima di allontanarsi dal posto, inoltre, i giovani malviventi si erano addirittura impossessati degli occhiali da vista e della collanina d'oro di proprietà della vittima.