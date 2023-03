"Una cifra assurda". Così la sindaca del Pd si è aumentata lo stipendio

La giunta di centrosinistra ha decretato nei giorni scorsi l'adeguamento dell'indennità: sindaco ed assessori potranno contare su uno stipendio quasi raddoppiato rispetto a quanto percepivano nel 2021. E Forza Italia non ha risparmiato un duro attacco: si tratta di un'azione legittima in quanto prevista dalle recenti disposizioni normative, ma l'amministrazione comunale avrebbe potuto e dovuto rinunciare ad un incremento tanto evidente anche per lanciare un segnale di vicinanza ai cittadini che faticano ad arrivare alla fine del mese, alla luce del momento storico attuale. Questo è quanto avvenuto ad Ancona nella scorsa seduta del consiglio comunale, dove il consigliere forzista Daniele Berardinelli si è scagliato contro la giunta di sinistra guidata da Valeria Mancinelli.

Con il pomo della discordia rappresentato proprio dal consistente innalzamento degli emolumenti che percepirà da ora in poi anche chi amministrerà la città dorica. Sulle basi della Finanziaria contenuta nella Legge 234/2021 e votata dal Parlamento lo scorso anno, che ha infatti approvato l’aumento delle indennità degli amministratori locali che prevede per i sindaci dei capoluoghi di regione uno stipendio pari all’80% del trattamento economico dei presidenti delle Regioni. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, Mancinelli vedrà nello specifico passare la propria indennità mensile da 7mila euro lordi ad 11mila. Su base annuale, il "segno più" sarebbe ancora più vistoso: se due anni fa il totale di quanto percepito da sindaco ed assessori anconitani si attestava a 469mila euro, per l'anno in corso arriverà ad oltre 723mila euro e raggiungerà quota 878mila nel 2024 (quando però sarà in carica una nuova amministrazione, visto che il secondo mandato dell'attuale primo cittadino scadrà fra pochi mesi, ndr).