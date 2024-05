Google Maps manda in tilt il traffico nel Brennero: cosa è successo

Migliaia di guidatori abituali dell'area ma anche soltanto chi si è trovato a percorrere quel tratto di strada nella prima parte della giornata oggi, giovedì 30 maggio, si saranno accorti che qualcosa non andava per il verso giusto inviando numerose segnalazioni su questo "mistero": stiamo parlando dell'area del Brennero e precisamente nei pressi Vipiteno, in provincia di Bolzano. Il traffico di auto, moto e mezzi pesanti è stato deviato, probabilmente per errore, da Google Maps.

Cosa è successo

La segnalazione è arrivata da parte del Sued Tiroler Freiheit, partito secessionista, che ha denunciato un traffico fuori dal comune non più in autostrada, l'A22 del Brennero, ma sulle strade ordinarie a causa di un'anomalia che avrebbe riguardato l'applicazione del navigatore di Google. Infatti, non era presente alcun traffico straordinario sulle autostrade tra Italia e Austria ma deve essersi trattato di un bug di Google Maps. "Ascoltando" i preziosi consigli, per risparmiare tempo e non rimanere imbottigliati nel traffico (in questo caso inesistente), migliaia di guidatori hanno cambiato percorso paralizzando le arterie stradali minori ma avrebbero fatto bene, in questo unico caso, a proseguire senza alcuna deviazione.

La segnalazione

Sono stati centinaia, se non migliaia, i veicoli che hanno cambiato il percorso abituale perché preoccupati di quella linea rossa, ossia traffico bloccato, segnalato costantemente sulla mappa stradale. " Abbiamo segnalato il problema a Google tramite l’app perché non ci sono numeri di telefono", hanno spiegato al Corriere dalla società Autobrennero Spa che sta valutando di intraprendere azioni legali nei confronti di Google dal momento che, più o meno fino alle ore 14, le ripercussioni sull'arteria che porta in Austria sono stati molto pesanti. A causa di questa mole di traffico inusuale, si sono accumulate code fino a sei km nel tratto di strada tra Bressanone e Vipiteno in direzione nord.

Le ipotesi

Secondo i tecnici che stanno cercando di riportare la situazone alla normalità, le ipotesi possono essere alcune: in primo luogo il blocco dei tir verso il Brennero da Vipiteno per la festività di oggi, quella del Corpus Domini in territorio austriaco, valida soltanto per i mezzi pesanti (non quindi per auto o due ruote). Secondo altre fonti, invece, Google Maps avrebbe un'anomalia che riguarda una breve interruzione del tratto autostradale dalle parti di Raminges (Bolzano).

La giornata difficile è stata complicata anche dal numero importante di turisti stranieri in partenza per le prossime festività che si festeggiano in Austria e Germania con traffico molto intenso, dovuto a questo errore tecnico di Google Maps, che avrebbe interessato più di 100 km di tratto stradale tra Bolzano Sud e Affi.