Sardegna, Ferrari si schianta contro un camper: coppia muore carbonizzata

Spaventoso incidente stradale in Sardegna, dove un camper e una Ferrari si sono schiantati sulla Statale 195, nei pressi di San Giovanni Suergiu, nel sud dell'isola. A perdere la vita due turisti stranieri, una coppia di nazionalità svizzera che viaggiava a bordo dell'auto. Entrambi sono morti carbonizzati.

Lo schianto fatale

Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine, ora impegnate a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Secondo quanto ricostruito, era in corso un raduno di supercar che stavano percorrendo le coste della Sardegna. La coppia di turisti svizzeri, marito e moglie di 63 e 67 anni, stava viaggiando sulla Ferrari quando, correndo sulla Statale 195, ha cercato di effettuare un sorpasso. A quel punto l'auto di lusso è andata a impattare contro un camper che stava viaggiando nella direzione opposta, e nella carambola è rimasta coinvolta anche una Lamborghini, andata a sua volta distrutta.

Dopo il violento scontro, la Ferrari è finita fuori strada e ha immediatamente preso fuoco, non lasciando scampo a chi si trovava al suo interno.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, ma non è stato possibile fare nulla per la coppia di svizzeri. Marito e moglie sono morti carbonizzati all'interno del veicolo su cui stavano viaggiando. Gli operatori sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso dei due. Ferite le persone che viaggiavano a bordo del camper, una coppia altoatesina residente a Selva di Val Gardena, e anche i passeggeri della Lamborghini, turisti indiani provenienti da Mumbai che non hanno riportato gravi conseguenze.

Cosa sappiamo sino ad ora

Ad occuparsi del caso sono i carabinieri della stazione locale. A quanto pare la coppia di svizzeri, così come quella indiana, stava partecipando alla Sardinia Supercar Experience, che prevede diverse tappe lungo le coste dell'isola. La Ferrari, stando a quanto si apprende, era stata presa a noleggio. Il tour era partito da Forte Village e per la giornata di oggi la coppia svizzera era attesa a Masua (Iglesias), dove avrebbe dovuto tenersi un pranzo.

Subito dopo il terribile incidente, il tratto di strada è stato chiuso in entrambe le direzioni al km 96,300, in modo tale da permettere ai vigili del fuoco di operare.