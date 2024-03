Gressoney isolata: valanga blocca una galleria. Attese altre nevicate

A causa del forte maltempo che non concede tregua, una valanga sul territorio di Gaby nella valle del Lys, in Valle d'Aosta, ha di fatto bloccato la strada regionale 44 ostruendo il passaggio in ingresso e uscita di una galleria. Fortunatamente non sono state segnalate persone al suo interno ma sono rimasti isolati i Comuni di Gressoney Saint Jean e Gressoney-La-Trinité.

Le parole dei sindaci

" Intorno alle 13 un addetto della Commissione Valanghe che si trovava nella zona ha visto il carico di neve colpire la galleria e subito ha dato l’allarme - ha raccontato al Corriere il sindaco di Gaby, Francesco Valerio. Nel caso specifico, a essere bloccata dalla valanga è la galleria Bounison, nella località di Gatti Neri già interessata da una situazione simile nel 2019. " Siamo subito intervenuti sul posto, fortunatamente nessun ferito. La situazione ora è ferma, ha smesso di nevicare ma le previsioni parlano di precipitazioni abbondanti nella notte. Dunque, operazioni ferme. Se ne riparlerà domani mattina", aggiunge.

Fin quando non verrà sgomberata dalla valanga, i residenti non potranno muoversi dal momento che la regionale 44 è l'unica arteria stradale che scende a valle: secondo le prime informazioni sarebbero bloccati anche quasi 800 turisti. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod, raccontando che la valanga " ha fisicamente interrotto la viabilità". Gli esperti stanno valutando se, per motivi di sicurezza, verrà chiusa al traffico anche la strada regionale 43. C'è tantissima neve stimata in oltre un metro e mezzo e la valanga ha interessato un versante molto vasto.

Per il maltempo sarebbe stato bloccato anche il traffico della strada regionale 47 di Cogne decisa dal sindaco di Aymvilles: la Protezione Civile, nelle ultime ore, ha diramato un'allerta arancione che perdurerà anche per la giornata di domani, lunedì 4 marzo. " Non è la prima volta che accade, siamo abituati – conclude Girod. Quando nevica molto, può succedere, si tratta di una zona sensibile" .

Qual è il rischio valanghe

Le abbondanti nevicate di queste ore fanno innalzare il pericolo di caduta valanghe a "4,forte" in una scala che va da uno a cinque in Piemonte: lo ha comunicato l'Arpa che ha emanato un'allerta arancione per le aree settentrionali e occidentali (Novarese, Torinese, alta Val Susa e alto Cuneese), e un'allerta gialla nella provincia di Verbania e sul settore meridionale, orientale e dell'alto Tanaro. Nelle ultime ore sono cadute punte superiori ai 70 cm su molte località alpine del Nord-Ovest e si stima che, entro la fine della giornata odierna, possa cadere anche oltre un metro di neve fresca.