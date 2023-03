Guerriglia a Napoli, caos e scontri con gli ultrà dell'Eintracht: in fiamme auto della polizia

Articolo in aggiornamento

Scontri a Napoli, dove è in corso una vera e propria guerriglia urbana nel centro storico a poche ore dal via del match di Champions League. Nel corso degli scontri è stata data alle fiamme una macchina della polizia. Sono decine gli ultrà probabilmente anche del Napoli con il volto coperto da caschi in azione in via Calata Trinità Maggiore, nel cuore del centro storico cittadino teatro del lancio di oggetti e del rovesciamento di bidoni della spazzatura.