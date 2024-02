Guida il treno con la bambina in braccio, bufera sul macchinista

Bufera su un macchinista delle Ferrovie del Gargano, ripreso in video mentre sta guidando il treno tenendo in braccio una bambina piccola. Dopo le accese polemiche sui social, insorte dopo la diffusione del filmato, si muovono la Polfer e la procura della Repubblica, intenzionate a vederci chiaro.

Macchinista nei guai

A quanto pare il video incriminato risalirebbe allo scorso anno, anche se è comparso sui social network solo nei giorni scorsi. Il macchinista starebbe tenendo in braccio la nipotina, figlia di uno dei figli del dipenente delle ferrovie. L'idea, infatti, dovrebbe essere stata probabilmente quella di riprendere la bambina nell'atto di "guidare" il treno insieme al nonno. Il filmato sarebbe dovuto restare privato e in possesso della famiglia, ma è invece finito in rete, scatenando il caos.

Il treno che appare nel video è uno dei mezzi della linea Foggia – San Severo – Peschici, un servizio messo a disposizione dalle Ferrovie del Gargano, che sul caso stanno indagando a loro volta. Tanti gli utenti dei social a dirsi indignati dal video, in cui si vede il macchinista, con tanto di uniforme, seduto al posto guida con la nipotina, una bimba molto piccola, seduta sulle sue ginocchia. Il dipendente delle ferrovie sembra addirittura lasciare i comandi per consentire alla nipote di stare sulla console di comando del treno. Nessun pensiero, evidentemente, ai possibili rischi.

Le indagini e i provvedimenti

Dopo le polemiche e le segnalazioni sono partite le indagini. Sul caso, infatti, stanno cercando di fare luce sia gli agenti della Polfer che la procura della Repubblica di Foggia, che intendono risalire alle eventuali responsabilità del macchinista. Malgrado il gesto sconsiderato, infatti, non sarebbe stato arrecato alcun danno ai viaggiatori. L'azienda ferroviaria, informata della vicenda, ha comunque deciso di avviare un'inchiesta interna.