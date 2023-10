Guinness World Records, a Messina l'arancino più grande al mondo: battuta Catania

È di Messina l'arancino più grande del mondo. A stabilirlo sono stati i giudici del Guinness World Records, che hanno deciso di premiare la rosticceria Panyllo per il suo prodotto a base di riso di ben 56,2 kg di peso. Messina ha dunque strappato il titolo a Catania.

Il "megarancino"

L'ultimo record era stato stabilito da Catania, con un arancino di 32,7 chili. A Messina, tuttavia, si è voluto salire ancora più in alto, con una "crocchetta di riso" che ha raggiunto ben 56,2 kg di peso. Un record assoluto, come certificato dal giudice del Guinness World Records Lorenzo Veltri, volto conosciuto della trasmissione "Lo Show dei Record" condotta da Gerry Scotti.

Stando ai dati raccolti il megarancino realizzato dalla rosticceria Panyllo è alto 60 cm e ha un diametro di 55 cm. Una piccola montagna, insomma, che ha meritato il titolo. Tanta la soddisfazione non solo dei suoi cuochi, ma anche dei cittadini di Messina e del sindaco Federico Basile e dell'assessore Finocchiaro. Felicissima anche Sabrina Assenzio, presidente del Gruppo terziario donna Confcommercio locale. La premiazione si è tenuta in un'affollata piazza Duomo.

La soddisfazione dei realizzatori

" Siamo felici per noi, per Messina e per tutta la categoria del settore della rosticceria della città" , hanno dichiarato a Messina Today Stefano e Davide Ferro. "È una grande emozione aver ottenuto il prestigioso titolo internazionale, dopo un lavoro intenso durato settimane e un grande sforzo organizzativo. Ringraziamo coloro che ci hanno supportato, in primis la nostra famiglia, il Comune di Messina, i Comuni della provincia che hanno partecipato, Sabrina Assenzio che ha creato il progetto, il vicepresidente di Confcommercio Maurizio La Malfa, l'ingegnere Francesco Mento che ha curato l'organizzazione tecnica e tutte le persone che hanno lavorato per il successo dell'intera manifestazione" , hanno aggiunto.