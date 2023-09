"Ha fatto retromarcia e l'ha schiacciata". Studentessa investita da pullman

Una ragazza di 18 anni è stata ricoverata in condizioni critiche dopo essere rimasta vittima di un incidente con un pullman che sembra l’abbia investita con una manovra in retromarcia. Dopo l’incidente sono intervenuti i soccorsi per portare la giovane in ospedale a Verbania per poi essere trasferita a Novara.

Insieme ai testimoni, si sta cercando di ricostruire quanto è successo poiché non si capisce se sia stato il conducente del mezzo a non notare la ragazza o se invece è stata l'adolescente a non prestare attenzione oppure a perdere l’equilibrio per poi cadere a terra.

L’accaduto

La 18enne è originaria di Omegna, comune in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, e prende abitualmente il pullman della Vco Trasporti, azienda di trasporti locale, per andare a scuola a Verbania, dove frequenta il liceo scientifico Bonaventura Cavalieri. Terminate le lezioni, nel pomeriggio si è diretta verso la fermata del pullman per tornare a casa insieme ai suoi compagni. Una volta arrivata, era in attesa di prendere il bus diretto a Omegna ma qualcosa di tragico è successo.

Un pullman, fermo in prossimità della fermata, era in procinto di ripartire e per reimmettersi nel traffico ha fatto una manovra di retromarcia che la 18enne in condizioni molto critiche. Molti ragazzi, presenti al momento dell’incidente, hanno visto la ragazza a terra con la ruota posteriore sul suo busto. Non si sa con certezza cosa sia successo, in quanto alcuni testimoni sostengono che sia stato il conducente dell’autobus a spostarsi troppo all’indietro e a non aver visto la ragazza, mentre secondo alcuni, la 18enne si trovava sul ciglio del marciapiede e, ad un certo punto, avrebbe perso l’equilibrio cadendo al suolo quando il mezzo le era già troppo vicino per evitarla.

I soccorsi

I compagni di scuola, che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente contattato il 118 e gli operatori, una volta giunti in loco, hanno constato che la ragazza riportava gravi ferite per cui occorreva portarla subito al pronto soccorso. Dapprima la vittima dell’incidente è stata trasportata all'ospedale Castelli di Verbania mentre successivamente è stata ricoverata all’Ospedale Maggiore di Novara per ulteriori esami e medicazioni. Sul luogo dell’incidente è sopraggiunta la polizia stradale che ha aperto un’indagine per far luce su quanto avvenuto. L'ultimo caso analago a questo risale a marzo di quest'anno e ha avuto luogo a Verres, in Valle d'Aosta, dove a perdere la vita è stato un uomo di 59 anni che si trovava tra un pullman ancora parchegggiato e il muretto quando improvvisamente il mezzo si è messo in movimento è l'uomo è rimasto schiacciato contro la parete. Alberto Negri, questo il nome della vittima, è morto poco dopo essere giunto in ospedale.