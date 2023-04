"Ti faccio guarire". Tra riti magici e amuleti così Asia Azzurra truffava i clienti

Sensitiva, medium, maestra spirituale, esoterica e dell'occulto, ritualistica. Queste le qualifiche di Franca Portadibasso, meglio conosciuta come Asia Azzurra, la cartomante del piccolo schermo accusata di truffa e omessa dichiarazione dei redditi. Residente a Cassano Magnago, provincia di Varese, la sessantasettenne avrebbe incassato bonifici per oltre 2 milioni di euro. Tra i clienti imbrogliati, anche una giovane malata di Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica): la maga le aveva promesso la guarigione a fronte di lauti pagamenti.

La cartomante Asia Azzurra nei guai

Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio ha emesso nei confronti della cartomante un decreto di sequestro preventivo di beni pari a circa 900 mila euro, ovvero l’importo corrispettivo ai mancati versamenti contributivi. Come riportato dal Corriere della Sera, l’inchiesta delle autorità ha preso il via grazie alla denuncia di un uomo truffato da Asia Azzurra. Con la scusa di risolvere gravi problemi familiari, la sedicente sensitiva aveva convinto l’impiegato a consegnarle in contanti 31 mila euro.

Entrando nel dettaglio del modus operandi della cartomante, avrebbe persuaso l’uomo che per evitare conseguenze mortali sarebbe stato necessario invocare degli sciamani per rinvenire ossa sotterrate in alcuni cimiteri, così da porre la parola fine alla causa dei suoi malefici. Ma l’uomo non è l’unico finito nella tela di Asia Azzurra: secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, sono almeno cinquanta le persone raggirate dalla maga del piccolo schermo. Contanti ma non solo: la sedicente indovina ha incassato denaro anche attraverso una serie di carte prepagate intestate ai familiari, figli e nipoti compresi.

Letture di carte, rituali magici di protezione e amuleti: questi i cavalli di battaglia di Asia Azzurra, spesso ostentati in televisione ma anche sui social network. Come evidenziato da Varese News, la cartomante disponeva di uffici in diverse zone del Nord Italia: studi a Lodi, Novara, Como e Bologna. Senza dimenticare gli eventi organizzati nelle principali città italiane, a partire dai recenti summit a Padova e Pisa. Un giro di clienti vorticoso, tale da garantirle cospicue entrate. Denaro poi speso per il benessere personale: dalle case ai terreni, passando per le auto di lusso. Ma non è finita qui, Asia Azzurra potrebbe non essere l'unica a finire nei guai con la giustizia: al vaglio degli inquirenti ci sono anche le posizioni della figlia della falsa medium e di un altro collaboratore.