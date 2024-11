Happy Natale, è festa con il Villaggio del Panettone

Il dolce simbolo delle feste di fine anno torna protagonista con Happy Natale Happy Panettone, la manifestazione che da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre propone con ingresso gratuito a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano in corso Venezia 51, degustazioni guidate, masterclass di maestri pasticceri e chef con la novità del “Villaggio del Panettone” allestito da AMPI – Accademia Maestri Pasticceri Italiani nel cortile di Palazzo Bovara dove i visitatori potranno incontrare i maestri e acquistare panettoni realizzati all’insegna dell’alta artigianalità. Non solo, in mostra anche splendide tavole delle feste con idee e stili diversi per allestire la mise en place più bella.

Si parte venerdì 29 novembre alle 14.30 con l’apertura al pubblico del “Villaggio del Panettone” dove i visitatori potranno scegliere tra panettoni classici e gusti sempre più audaci: mandorlato, caramello salato, cioccolato bianco, pistacchio, caffè, limone, passito, fichi, albicocca, frutti rossi, zabaione e la versione salata all’olio d’oliva. Oltre ai maestri pasticceri di AMPI saranno presenti anche Dea Bakery Lab di Abbiategrasso (solo venerdì) e l’Associazione Panificatori Milanesi col “panettone dell’Associazione” che sarà venduto a un prezzo fisso di 39 euro (1 chilo) e 24 euro (mezzo chilo). Ampi devolverà 2 euro, per panettone venduto, alla Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della ricerca oncologica mentre l’Associazione Panificatori Milanesi, con il supporto di Ebipal, devolverà l’intero ricavato a Fondazione Serena Onlus-Centro Clinico NeMo che promuove la ricerca clinica e sostiene l’attività terapeutica rivolta a patologie neuromuscolari.

In sala Colonne si terrà la masterclass della event & wedding planner Alessandra Pirola Baietta sulla Tavola del Natale e una sua mise en place per la festa più scintillante dell’anno, realizzata sempre da Alessandra Pirola Baietta con la collaborazione di Caffè Scala, sarà visitabile da venerdì pomeriggio a domenica nella prima galleria di Palazzo Bovara. Si prosegue poi sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, dalle 11 alle 19 con degustazioni di panettone condotte dai Maestri pasticceri di AMPI e masterclass con gli chef di APCI, mentre la torrefazione Mokito offrirà al pubblico il suo caffè e Ferrarelle acqua naturale e gasata.

Gli appuntamenti (qui il programma dettagliato) prenotabili gratuitamente su Eventbrite (qui il link) fino ad esaurimento posti, permetteranno ai partecipanti di assaporare menù natalizi e scoprire le diverse declinazioni del dolce italiano delle feste più amato al mondo. La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi anche quest’anno propone la mappa aggiornata per scoprire oltre cento tra pasticcerie e panetterie del territorio che producono il vero panettone artigianale, secondo la ricetta della tradizione indicata nell’apposito disciplinare. La mappa è digitale e scaricabile dal sito della Camera di commercio nella sezione news & eventi.

Per partecipare a degustazioni e masterclasses è necessaria la registrazione obbligatoria su Eventbrite. Orari di apertura a Palazzo Bovara: venerdì 29 novembre 14.3 - 19.00; sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 10.30- 19.00.

LE TENDENZE DEL NATALE A CASA

Confcommercio Milano, Monza, Lodi e Brianza per questa occasione ha presentato anche i risultati del sondaggio sulle tendenze del Natale a casa - realizzato dal suo Centro studi attraverso i social con le risposte di 653 persone - per Milano Home, la manifestazione di Fiera Milano dedicata al mondo della casa, in programma dal 23 al 26 gennaio 2025. Tra i dolci a prevalere di gran lunga è il panettone (65%, contro il pandoro al 35%) con la produzione artigianale preferita a quella industriale. Tra i simboli natalizi che non possono mancare in casa vince con il 40% l’albero seguito per il 23% le lucine di Natale, per il 22% il presepe, per il 7% il centrotavola natalizio, per il 6% la stella di Natale. I colori dominanti nelle decorazioni e nelle tavole sono per il 52% il rosso e verde, per il 23% il bianco e l’oro, per l’8% il blu e l’argento, per il 4% l’oro e il rosso mentre nella mise en place verrà soprattutto utilizzata la tovaglia con decorazioni natalizie (56,5%), ma anche la tovaglia di tradizione (30%) e la tovaglia scozzese (12,1%). E non possono mancare i profumi adatti a creare l’atmosfera giusta: tra i preferiti l’arancia e la cannella (61,9%) e, a distanza, il pino fresco (21,1%) e lo zenzero al 5,4%.

Milano Home nell’edizione 2025 offrirà una proposta completa del mondo della decorazione della casa: dalle fragranze al tableware, dalla decorazione fino al concept gift, la manifestazione si confermerà piattaforma in cui convergono novità e innovazione e dove si scoprono le eccellenze del settore, caratterizzate ricerca, unicità, personalizzazione e naturalmente per sostenibilità. Un’originale offerta espositiva che sarà poi completata da momenti di informazione e formazione incentrati sui temi più interessanti per il settore.