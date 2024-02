"Lui in villa e i migranti in un tugurio". E i residenti di Vicofaro smascherano don Biancalani

Un appello alle istituzioni, l'ennesimo, per sollecitare un intervento nell'interesse della cittadinanza volto a migliorare la situazione: fra rifiuti abbandonati in strada, migranti della struttura d'accoglienza sorpresi ad orinare e a defecare in strada (o all'interno delle proprietà private limitrofe) ed episodi di micro-criminalità, vivere a Vicofaro sarebbe da tempo impossibile. Lo hanno lanciato nelle scorse ore i rappresentanti dei residenti di Vicofaro, in un incontro con la stampa svoltosi a Pistoia nel corso del quale i vicofaresi non hanno risparmiato "stoccate" a don Massimo Biancalani e al Partito Democratico. Sotto la lente d'ingrandimento del Comitato dei Residenti per Vicofaro e della rappresentanza degli abitanti del quartiere è finita come al solito l'esperienza di accoglienza messa in piedi dal "parroco dei migranti", per criticità segnalate da oltre un lustro.

Decine di migranti, talvolta con precedenti di polizia alle spalle, vivrebbero nei locali della parrocchia senza avere a disposizione acqua corrente e servizi igienici. E tutto ciò si riverserebbe giocoforza anche sulla quotidianità e sulla vivibilità della frazione, visto che sarebbero costretti ad espletare i propri bisogni all'aperto. Una situazione di degrado che danneggerebbe tuttavia solo i residenti, visto che a loro dire don Biancalani vive in una villa a diversi chilometri di distanza da Vicofaro. "Don Biancalani, parlando del "comitato delle case svalutate", come lo chiama, afferma che è composto da poche persone e che la stragrande maggioranza del quartiere è con lui. Dice una bugia: basta presenziare alla messa della domenica, per accorgersi di come ci siano dieci persone a seguirla e nessuna di loro residente - hanno fatto presente i rappresentanti dei residenti durante la riunione - il quartiere non è con lui e non può quindi sentirsi offeso o sporgere querela se è comparso il cartello "Vicofaro chiede un vero parroco": le risposte deve trovarle da solo".