Incendio sul tetto di un palazzo storico in via Manzoni

Un incendio si è sviluppato, questa mattina alle prime luci dell’alba, sul tetto di un palazzo storico di cinque piani del centro di Milano, in via Manzoni al civico 45, quasi all’angolo con piazza Cavour. Il palazzo interessato dal rogo, uno stabile di fine '800, è stato sgomberato ma non si registrano feriti o intossicati. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 Areu, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

L'allarme all'alba

Anche dopo che le fiamme sono state circoscritte, i pompieri hanno continuato a operare per lo spegnimento di focolai all'interno del sottotetto. L'allarme è scattato alle 5.15 di oggi, martedì 17 gennaio. A causa delle fiamme sono state fatte evacuare circa una ventina di persone, mentre i vigili del fuoco hanno condotto le operazioni di spegnimento. Nello stabile si trovano anche alcuni appartamenti oltre agli uffici, tra i quali una nota casa d’aste che gestisce la compravendita di opere d’arte e importanti oggetti d’antiquariato e un circolo prestigioso.

Da quanto reso noto non risultano esserci feriti, ma sarebbero invece ingenti i danni materiali allo stabile di pregio. Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, che hanno lavorato con tre squadre su due turni, l’incendio ha riguardato la porzione di tetto di un appartamento disposto internamente su 5 livelli, mentre non avrebbe coinvolto la casa d’aste che si trova all’interno dello stabile. Il rogo ha riguardato anche una parte del tetto del palazzo a fianco, in via Manzoni 43. Il 118 ha invece riferito che non ci sono stati feriti o intossicati e che le ambulanze sono giunte sul posto in prevenzione. MilanoToday ha fatto sapere che tra le persone evacuate ci sarebbe anche una famiglia con una bambina di quattro anni. Una donna di 30 anni, un uomo di 61, un'altra signora di anni 57 e la piccola sono stati soccorsi sul posto, e fortunatamente non c'è stato bisogno di trasferire nessuno di loro all'ospedale.

Un altro incendio a Milano

Nella serata di ieri, verso le 20.40, una signora è invece deceduta dopo essere rimasta coinvolta in un altro incendio, sempre nel capoluogo lombardo, scoppiato all'interno della sua abitazione. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento in via Val Daone 1, in zona Niguarda, Sul luogo sono intervenute due ambulanze, un'automedica del 118 e i vigili del fuoco. La donna, un'anziana di 79 anni, è stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco. La paziente, come reso noto dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, ma è morta poco dopo il suo arrivo.

