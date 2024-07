Incendio nel Gargano vicino a una struttura turistica: paura per 2mila persone

Ascolta ora 00:00 00:00

Le fiamme, molto alte, sono divampate alle prime luci dell'alba, mettendo in allarme le autorità del luogo. Un incendio di vaste dimensioni ha bruciato gran parte del bosco della Baia di San Felice, a Vieste, sul Gargano, in provincia di Foggia. Già l'anno scorso, indicativamente nella stessa località, un altro incendio provocò gravi danni al patrimonio naturale e costrinse le autorità a evacuare una grande struttura turistica.

L'incendio

Anche stamane l'attenzione è massima sulla situazione sulle decisioni di protezione civile da adottare a tutela della pubblica incolumità. La zona è molto impervia. Due Canadair dall'alto stanno effettuando dei lanci per fermare le fiamme ed evitare la propagazione verso la zona balneare. A terra stanno lavorando carabinieri, vigili del fuoco e operai forestali. La litoranea, nel tratto che collega con Mattinata, non è percorribile per consentire le attività di spegnimento dell'incendio e per ragioni di sicurezza. Il rogo, comunque, è stato circoscritto.

La struttura turistica

Ad essere monitorata con attenzione adesso è la situazione di una struttura turistica della zona che ospita circa 2mila persone: il forte vento, infatti, potrebbe spingere le fiamme in quella zona. Per questo il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, che sta seguendo l'andamento del rogo con particolare apprensione, sta valutando se provvedere all'evacuazione della struttura turistica.

A causa dell'incendio resta ancora chiuso un tratto della53, la litoranea che collega Mattinata a Vieste. Il centro garganico può essere comunque raggiunto attraverso la strada interna, detta della Montagna.