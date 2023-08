Incide un cuore con le iniziali sul marmo della Torre di Pisa: denunciata turista francese

Un altro monumento sfregiato da un turista. Questa volta è accaduto a Pisa, alla celebre Torre pendente, che quest'anno compie 850 anni. Quando mancavano pochi minuti alle 11 una turista francese di diciannove anni è stata colta sul fatto mentre, con un bracciale incideva sul marmo di una colonna un cuore con due lettere all'interno, le iniziali sue e del fidanzato.

È avvenuto al settimo anello della torre, ad una discreta altezza (la torre complessivamente misura 55,86 metri), e per fortuna un addetto alla sorveglianza ha notato lo scempio, ed ha avvertito le forze dell'ordine, intervenute poco dopo per fermare la ragazza. Dopo la fotosegnalazione in questura è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale. La turista ha ammesso le proprie responsabilità, per fortuna evitando di pronunciare frasi sconclusionate tipo quelle che, alcune settimane fa, aveva detto un ragazzo sorpreso a Roma a scrivere sulle antiche pietre del Colosseo.

Cosa rischia la ragazza?

L'articolo 733 del codice penale punisce chiunque distrugga, deteriori o danneggi un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, con l'arresto fino a un anno o un’ammenda non inferiore a 2.065 euro.

Episodi sempre più frequenti

Colpisce che episodi come questo si verifichino sempre più spesso, non solo con penne o pennarelli ma addidirrura incidendo sulle antiche pietre dei monumenti. Quasi a voler lasciare un segno "indelebile" del proprio passaggio in quel posto ricco di storia. Per immortalare il proprio passaggio in un luogo amato è più che sufficiente una foto (o un selfie), che bisogno c'è di deturpare un pezzo della nostra storia e cultura?