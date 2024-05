Incidente mortale a Mantova, furgone tamponato da un Tir: 2 morti e 7 feriti

Dramma nel pomeriggio di oggi sull'autostrada del Brennero A22 dove si è verificato un terribile incidente che ha portato alla morte di due persone e al ferimento di sette. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, intenzionate a ricostruire le esatte dinamiche dello scontro e risalire alle eventuali responsabilità.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora dagli inquirenti, l'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 13 maggio, intorno alle ore 18.00. A quanto pare un furgoncino che trasportava a bordo nove lavoratori di nazionalità indiana è stato improvvisamente tamponato da un Tir mentre procedeva lungo la corsia sud dell'autostrada A22. Lo scontro è avvenuto tra i caselli di Mantova nord e Mantova sud, nello specifico al km 258 sud, zona Castelletto Borgo, dove si trova lo stabilimento Thun.

Travolto dall'urto, il furgone è stato sbalzato sul prato e si è addirittura cappottato. Le conseguenze, purtroppo, sono state devastanti. Due delle persone che si trovavano sul mezzo hanno infatti perso la vita. L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati i soccorsi. A raggiungere il tratto di strada interessato sono stati diversi mezzi del 118, seguiti dai vigili del fuoco e dagli agenti della polizia stradale, che hanno subito provveduto a gestire la circolazione.

I soccorsi

A seguito del violento incidente, sette persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in gravi condizioni sono state trasferite via elisoccorso all'ospedale di Parma e all'ospedale di Mantova. Per due dei lavoratori indiani all'interno del furgoncino non c'è stato nulla da fare. Le vittime hanno 32 e 64 anni. Pare che uno dei due sia morto sul colpo, mentre l'altro è stato trovato ancora in vita. Malgrado il tempestivo intervento dei soccorritori non è però stato possibile fare nulla per salvarlo. Rimasto illeso, invece, il conducente del Tir.

Restano ora da stabilire le dinamiche dell'incidente mortale. La polizia stradale di Trento si è occupata di effettuare i rilievi sul posto. A causa del tratto di strada chiusa (casello di Mantova nord), si sono verificati sia disagi che rallentamenti.

Si parla di almeno 2 km di coda.