L'incidente, il rogo in galleria, i morti. Paura sulla A14, traffico in tilt

Mezza Italia bloccata a causa di un terribile incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 4 aprile, sulla A14. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, al lavoro dalle 10.00 di questa mattina, l'episodio ha visto coinvolti tre mezzi pesanti, fra cui un autobus. Proprio il conducente del bus, purtroppo, ha perso la vita a seguito dello schianto.

La ricostruzione

L'incidente si è verificato in galleria Vinci, a Cupra Marittima (Ascoli Piceno), intorno alle ore 9.30. I tre mezzi pesanti si sono scontrati all'altezza del chilometro 293, in direzione sud. Si sarebbe trattato di un tamponamento a catena, che ha visto coinvolti due camion e un autobus. Il pulman trasportava 12 persone e proveniva, stando a quanto riferito da Fanpage, dalla Macedonia. Purtoppo, a seguito dell'incidente, l'autista ha perso la vita. L'uomo era rimasto intrappolato all'interno del veicolo.

A quanto pare, subito dopo lo schianto, si è generato un incendio che ha comprensibilmente scatenato il panico. Stando alle informazioni fornite dai vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo l'allarme, i 12 passeggeri del bus sono stati messi in salvo e si sono registrati almeno 10 feriti. Sono servite ben 5 squadre dei pompieri per spegnere le fiamme e ripristinare la situazione. Rinforzi sono arrivati anche da Fermo e Macerata. Le persone rimaste ferite sono state accompagnate in diversi ospedali: alcune hanno raggiunto il nosocomio di Fermo, altre sono state portate all'ospedale di San Benedetto e una è stata accompagnata all'ospedale Torrette di Ancona.

L'incidente si è verificato tra Fermo e Grottammare, in direzione di Pescara. A causa della situazione, il tratto stradale interessato è stato interdetto al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Il blocco è rimasto sino alle ore 14.00, causando disagi e problemi a gran parte della circolazione. Si sono registrati fino a 8 chilometri di coda.

Ma come si è generato l'incendio? Sembra che uno dei due camion stesse trasportando del vetro. Mentre era fermo in coda è stato tamponato dal bus, raggiunto a sua volta da un tir con targa tedesca, che portava birra. Proprio a questo punto è scoppiato il rogo, che ha investito l'autobus.

La reazione di Confindustria

Sul terribile episodio è intervenuto Fabirizo Luciani, presidente di Confindustria Fermo, che ha invocato una maggiore cure per le infrastrutture del nostro Paese. " L'ennesimo grave incidente stradale di questa mattina, in una delle gallerie dell'A14, dimostra quanto questo pezzo di Marche abbia bisogno di infrastrutture. Da anni siamo ostaggio di lavori interminabili. Non solo paghiamo un enorme prezzo economico, una persona oggi ha perso la vita, altre sono rimaste ferite" , ha attaccato, come riportato da Libero Quotidiano. "Non si può continuare così, in attesa della terza corsia, se mai si farà, quantomeno che venga ripristinata la normale circolazione su due carreggiate. Il cantiere aperto da anni è un insulto per un Paese che si dichiara moderno. Gli imprenditori stanno pagando altissimi costi economici che poi diventano sociali, perché se si fermano le imprese, se si sballano i conti, poi le ricadute sono su tutto il sistema socio-politico" , ha aggiunto.

"Se si sblocca l'A14 tra le province di Fermo e Ascoli, si blocca tutto il basso Adriatico"

, ha concluso.