Tragedia in Alto Adige, 83enne cade da seggiovia e muore. Grave un'altra sciatrice

Terribile incidente all'Alpe di Siusi in Alto Adige, dove due sciatrici sono cadute da una seggiovia, precipitando verso il basso da un'altezza di circa sette metri: una delle donne è purtroppo morta sul colpo, mentre l'altra si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale di Bolzano.

Stando a quanto riferito dalle autorità, l'episodio si è verificato nella giornata di oggi, giovedì 25 gennaio, nel territorio del comune di Castelrotto, per la precisione nelle vicinanze della stazione a valle dell'impianto di risalita con seggiovia a quattro posti Goldknopf ("Punta d'Oro"). L'allarme è scattato intorno alle ore 11.45, ma per il momento non si hanno certezze sull'esatta dinamica del tremendo incidente, sul quale stanno tuttora indagando gli inquirenti.

Dopo le segnalazioni, sul posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino, i carabinieri e le due eliambulanze Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2. Purtroppo per una delle due donne precipitate dalla seggiovia non c'era oramai più nulla da fare e i soccorritori hanno solo potuto constatarne il decesso: la vittima è una donna di 83 anni. A restare coinvolta anche una signora di 55 anni, soccorsa dal personale medico e trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Bolzano, dove si trova tuttora ricoverata: le sue condizioni sarebbero purtroppo molto gravi. Le donne erano sciatrici ed entrambe, per motivi al vaglio dei carabinieri, sono precipitate dalla seggiovia.