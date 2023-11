Incidente stradale a Roma: anziana morta sul colpo, due bambini fra i feriti

Una donna morta e cinque persone rimaste ferite, fra le quali due minorenni. Questo, stando a quanto riporta la testata online RomaToday, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella capitale poche ore fa, sul quale stanno indagando gli agenti della polizia locale. Il sinistro mortale si sarebbe concretizzato in via della Bufalotta, all'altezza di via Ortezzano, nei pressi del grande raccordo anulare. L'incidente, secondo quanto appreso, sarebbe avvenuto tra una Fiat Panda e una Nissan Micra e ha coinvolto marginalmente anche una Fiat Multipla parcheggiata ai bordi della carreggiata. Sul posto, nel territorio di Cinquina, è arrivata la polizia locale di Roma capitale, con gli agenti del III gruppo Nomentano e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso di una delle persone coinvolte. A bordo della Panda si trovavano la conducente, una donna di 63 anni trasportata poi in ospedale in codice rosso, e la passeggera di 85 anni, morta invece sul colpo.

Sulla Micra c'era invece una famiglia di origini filippine composta da padre, madre e due bambini di 4 e 6 anni. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida, portato in codice rosso al Policlinico Umberto I. I passeggeri, inclusi i due minori, sono stati precauzionalmente portati al Gemelli per ricevere le cure del caso, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Gli agenti hanno quindi chiuso la strada: un'operazione necessaria per consentire rilievi, intervento dei soccorritori e messa in sicurezza della zona. Ma il traffico sarebbe andato in tilt, considerando il gran numero di mezzi in circolazione in quella fascia oraria. La salma dell'anziana vittima è stata messa a disposizione della magistratura. I veicoli coinvolti, come da prassi, sono stati invece sequestrati dalla polizia locale, impegnata nei rilievi scientifici e nell'ascolto dei testimoni per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente mortale.

L'ipotesi attualmente più probabile fra quelle prese in considerazione porta ad uno scontro frontale tra le due auto. Ma saranno probabilmente le prossime ore a fornire un quadro più chiaro, di pari passo con lo sviluppo dell'indagine. Si tratterebbe oltretutto della centosettantaquattresima persona ad aver perso la vita a Roma a causa di un incidente stradale in questo 2023, includendo nel novero anche gli incidenti verificatisi nell'area metropolitana. Per un decesso che è peraltro arrivato a qualche giorno di distanza dalla giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, istituita dalle Nazioni Unite nel 1993. E a Roma, in occasione della ricorrenza, è prevista una manifestazione che si terrà domenica prossima in via dei Fori Imperiali.