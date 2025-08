I due volontari e il paziente: chi sono i tre morti sull'ambulanza

Sono in tutto tre le vittime dell'incidente stradale avvenuto stamani, lunedì 4 agosto, sull'Autostrada A1 nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, in direzione nord.

La tragedia si è verificata intorno alle 11.10, quando un camion ha perso il controllo in modo improvviso, invadendo la corsia nel senso opposto di marcia e travolgendo cinque veicoli, ovvero tre automobili, un caravan e un'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini.

A perdere la vita nel terribile schianto sono tre delle quattro persone che si trovavano all'interno del mezzo di soccorso, vale a dire due volontari e un paziente: ferito in modo grave anche l'autista. Uno dei soccorritori si chiamava Gianni Trappolini, la collega era la 23enne Giulia Santoni: entrambi stavano viaggiando nel retro dell'ambulanza insieme al paziente caricato a bordo, un uomo di 70 anni in codice giallo.

Gianni Trappolini, classe 1969, era un uomo sposato, e ha dedicato la sua vita ad aiutare il prossimo, dapprima come volontario e successivamente come dipendente della Misericordia di Terranuova Bracciolini. A ricordarlo ai microfoni de Il Corriere è l'ex deputato Stefano Mugnai: "Era un terranovese doc" , spiega, Mugnai, "avevamo fatto le elementari assieme. Lo ricordo come un ragazzo solare, sempre sorridente, buono, poi negli anni l’ho sempre visto impegnato nella Misericordia di Terranuova" . "Negli anni in cui ero Consigliere comunale a Terranuova ero molto più presente in paese, tante volte sono stato invitato alle cene dei volontari alla Misericordia" , ricorda ancora l'ex deputato, "lui c’era sempre, sempre sorridente, sempre positivo, sempre con la divisa della Confraternita".

Il Coordinamento delle Misericordie Fiorentine ha espresso suo cordoglio per le vittime del terribile incidente.

"È un dolore che ci attraversa tutti, la Misericordia è una famiglia, e oggi piangiamo fratelli e sorelle che hanno incarnato fino all'ultimo istante lo spirito più autentico del volontariato"

"Alla comunità di Terranuova, ai familiari delle vittime, ai confratelli e alle consorelle, va il nostro abbraccio e la nostra preghiera. Non li dimenticheremo"

, si legge nella nota., conclude il comunicato.